Plus de 30 femmes au Cameroun enlevées par des combattants séparatistes

Plus de 30 femmes camerounaises ont été enlevées par des rebelles séparatistes dans la région du nord-ouest pour avoir protesté contre les taxes qui leur ont été imposées par les combattants.

La nation centrafricaine est en proie à la violence depuis que les séparatistes ont lancé une rébellion en 2017.

L’armée a déclaré que les séparatistes percevaient illégalement des paiements mensuels auprès d’enfants, de femmes et d’hommes, obligeant les familles à payer 1 000 dollars pour enterrer leurs proches et imposant des impôts aux couples avant de se marier.

Plus de 30 femmes ont été enlevées par des rebelles séparatistes au Cameroun, pour avoir protesté contre les taxes illégales qui leur sont imposées par les combattants, a indiqué mardi le gouvernement. Les femmes ont été emmenées de Babanki, un village agricole de la région du Nord-Ouest le long de la frontière avec le Nigeria, a déclaré Simon Emil Mooh, le plus haut responsable de la région.

« Nous avons des informations fiables selon lesquelles 10 des femmes, qui sont essentiellement des agricultrices et des commerçantes, ont été torturées avec des fusils et des machettes », a-t-il déclaré.

Les séparatistes collectaient des paiements mensuels auprès des enfants, des femmes et des hommes, imposaient des impôts aux couples avant leur mariage et obligeaient les familles à payer 1 000 dollars pour enterrer leurs proches, a-t-il déclaré.

La nation centrafricaine est en proie aux combats depuis que les séparatistes anglophones ont lancé une rébellion en 2017, dans le but déclaré de rompre avec la région dominée par la majorité francophone et de créer un État anglophone indépendant.

Le gouvernement a accusé les séparatistes d’avoir commis des atrocités contre des civils anglophones. Le conflit a tué plus de 6 000 personnes et déplacé plus de 760 000 autres, selon l’International Crisis Group.

Le chef séparatiste Capo Daniel a déclaré mardi à l’Associated Press que les femmes avaient été enlevées à la mi-mai. Il a dit qu’ils étaient punis pour s’être laissés manipuler par le gouvernement camerounais. Il n’a pas révélé où ils se trouvaient.

L’armée camerounaise dit avoir déployé des troupes pour libérer les femmes.