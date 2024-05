Plus de 30 % des adultes américains n’utilisent jamais de crème solaire, selon un nouveau sondage Yahoo News/YouGov

Même si 80 % des personnes déclarent qu’il est « important » de protéger leur peau du soleil, il est courant de sauter la crème solaire et les coups de soleil douloureux sont nombreux. C’est ce que révèle une nouvelle enquête Yahoo News/YouGov, menée du 10 au 13 mai, qui a examiné les habitudes de protection solaire de 1 794 adultes américains.

Même si les dermatologues sont bien conscients que tout le monde ne maîtrise pas quotidiennement sa routine de protection solaire et que les mythes sur la protection solaire sont étonnamment courants, en particulier chez les jeunes adultes, Dr Vicky Zhen Renprofesseur adjoint de dermatologie au Baylor College of Medicine, déclare à Yahoo Life qu’elle est déconcertée par les résultats du sondage.

«Je suis surprise que près d’une personne sur cinq pense qu’il n’est pas important de protéger sa peau du soleil», dit-elle. « Même si les gens choisissaient de ne pas utiliser de crème solaire, j’aurais pensé que tout le monde saurait qu’il est « juste » de se protéger du soleil – de la même manière que nous le savons tous. [a] une alimentation saine et une activité physique régulière sont importantes, même si nous n’adhérons pas tous à une alimentation saine et ne pratiquons pas tous une activité physique régulière.

Voici ce que l’enquête a révélé d’autre sur l’utilisation de crème solaire chez les adultes – et ce que les dermatologues veulent que les gens sachent en matière de protection solaire, y compris comment en faire une habitude.

Plus de 30 % des adultes américains n’utilisent pas de crème solaire. Est-il risqué de ne pas utiliser de protection solaire ?

Le sondage a révélé que 33 % des adultes déclarent ne jamais utiliser de crème solaire – les hommes étant plus nombreux que les femmes à déclarer ne pas en utiliser (42 % contre 25 %), tandis que 29 % des personnes interrogées déclarent l’utiliser moins de quelques fois par mois. Seuls 12 % des adultes utilisent un écran solaire tous les jours, et plus de femmes que d’hommes intègrent la protection solaire à leur routine quotidienne (18 % contre 6 %).

Les dermatologues préviennent que ne pas utiliser de crème solaire assez souvent, voire pas du tout, peut avoir de graves conséquences. Dr Julia Tzu, fondateur et directeur de Wall Street Dermatology, déclare à Yahoo Life que « les rayons UV du soleil sont nocifs pour la peau et peuvent provoquer un vieillissement prématuré ainsi que le cancer de la peau. Lorsqu’elle est appliquée correctement, la crème solaire réduit la quantité de rayonnement UV que nous recevons du soleil.

Le cancer de la peau touche 1 Américain sur 5, mais, comme le souligne Ren, « c’est l’un des cancers les plus évitables ». Elle explique que la crème solaire et les vêtements de protection, tels que les chapeaux à larges bords, les chemises à manches longues et les pantalons longs, « jouent un rôle énorme dans la prévention du cancer de la peau », ajoutant : « L’exposition aux UV – qu’elle soit intermittente ou chronique, de faible ou de forte intensité, via les lits de bronzage ou la lumière du soleil – augmentent le risque de cancer de la peau et de précancers, ainsi que de vieillissement prématuré », y compris les lentigines (alias taches de vieillesse), le mélasma et les rides.

Comment faciliter l’utilisation de la crème solaire au quotidien

Les experts disent qu’il est important d’intégrer l’application d’un écran solaire à votre routine quotidienne afin que cela devienne une habitude, tout comme se brosser les dents. Tzu et Ren suggèrent de conserver la crème solaire dans des endroits facilement accessibles ou visibles, comme sur le comptoir de votre salle de bain, près de la porte ou sur votre bureau « afin qu’on vous rappelle visuellement de l’utiliser quotidiennement », explique Ren, qui suggère également de garder de la crème solaire dans votre sac à main. ou un sac à dos au cas où vous oublieriez de l’utiliser ou si vous auriez besoin d’en faire une nouvelle demande.

Ren recommande également d’informer les membres de votre famille proche ou un ami de votre objectif de mieux appliquer un écran solaire, « afin qu’ils puissent vous le rappeler et vous tenir responsable ». Elle ajoute : « Cela peut également les inciter à utiliser régulièrement un écran solaire. »

Bien que la crème solaire traditionnelle offre une meilleure protection que le maquillage infusé de SPF, un certain niveau de protection vaut mieux que rien. Ren dit que vous pouvez utiliser une crème CC (correctrice de couleur) avec SPF ou un écran solaire teinté « afin de combiner un écran solaire avec votre routine de beauté ». Mais si vous n’êtes pas fan des teintes correctrices ou si vous souhaitez privilégier une protection solaire plus efficace, elle suggère d’utiliser « un écran solaire transparent et hydratant afin que vous n’ayez pas l’impression de porter un écran solaire ».

Que vous optiez pour un écran solaire ordinaire ou teinté, l’American Academy of Dermatology recommande d’utiliser FPS 30 ou supérieurce qui est une bonne nouvelle pour la majorité des adultes interrogés : 25 % déclarent utiliser un SPF 50, et 23 % utilisent un SPF 30, contre 6 % qui utilisent un SPF 15 et 3 % qui optent pour un SPF 100.

Réappliquer un écran solaire est essentiel, mais peu le font

Le sondage a également révélé que près de 30 % des adultes réappliquent rarement ou jamais un écran solaire toutes les deux heures lorsqu’ils sont à l’extérieur, qu’ils nagent ou qu’ils transpirent. Mais les experts disent que cela vous rend vulnérable aux coups de soleil.

« Après application, la crème solaire perd progressivement son efficacité, en partie à cause des effets du soleil », explique Ren. « La crème solaire doit être réappliquée au moins toutes les deux heures, plus fréquemment si la personne transpire ou pratique des activités aquatiques. Certains écrans solaires indiqueront une résistance à l’eau de 40 ou 80 sur l’étiquette, ce qui indique que l’écran solaire sera efficace dans l’eau pendant 40 ou 80 minutes, respectivement. Passé ce délai, la crème solaire doit être réappliquée.

Tzu est d’accord, mais souligne également que « la durée de l’activité de la crème solaire dépend simplement de ce que vous faites ». Selon la Skin Cancer Foundation, la crème solaire peut durer quatre à six heures si vous restez au frais et au sec à l’intérieur et que vous n’êtes pas près d’une fenêtre.

La plupart des gens ont eu au moins un coup de soleil. À quel point est-ce nocif ?

Le sondage révèle que 80 % des adultes ont eu un coup de soleil au moins une fois et 64 % ont eu plusieurs coups de soleil. Sans surprise, ce n’est pas bon pour votre peau.

« Les coups de soleil, ainsi que le bronzage – à l’intérieur ou à l’extérieur – sans brûlure, endommagent l’ADN des cellules de la peau », explique Ren. « Ces dommages s’accumulent avec la multiplication des épisodes de bronzage et/ou de coups de soleil et conduisent à une risque considérablement accru de cancer de la peauy compris le mélanome, qui représente le plus grand nombre de décès par cancer de la peau.

Même si la grande majorité (83 %) des personnes interrogées déclarent qu’il est important de protéger leur peau du soleil, la plupart ne portent pas de crème solaire quotidiennement. Alors pourquoi y a-t-il une déconnexion ? «Beaucoup de gens reconnaissent que la santé est importante, mais la plupart ne prennent pas les précautions ou ne font pas les efforts nécessaires pour s’assurer d’adopter des habitudes saines», explique Tzu. « Par exemple, la plupart des gens savent que manger des aliments transformés est malsain, mais ils continuent à en manger, car il n’y a pas de danger immédiat et c’est pratique. Même chose avec la crème solaire et la protection solaire.

Ren ajoute que « les gens peuvent ne pas se rappeler d’appliquer un écran solaire, ne pas en avoir sous la main, trouver l’écran solaire comme un inconvénient dans leur routine quotidienne ou une pause malvenue dans leur activité de plein air amusante ou ne pas aimer la sensation de l’écran solaire sur leur peau. »

Pour certaines personnes, explique Tzu, « il faudra peut-être un diagnostic personnel ou familial de cancer de la peau pour induire un changement de comportement en matière de protection solaire ».