Plus de 30 députés – dont 23 libéraux – ont écrit une lettre au Premier ministre Justin Trudeau l’appelant à plaider en faveur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

« Le Canada est depuis longtemps un porte-parole de la paix. Plus ce conflit se prolonge, plus de civils innocents paieront de leur vie. Nous exigeons que le Canada se joigne à l’appel international croissant en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. Le Canada doit agir avant que davantage d’enfants innocents ne soient tués. « , indique la lettre, signée par 33 députés.

Les signataires comprennent l’ancien ministre Omar Alghabra et six secrétaires parlementaires actuels. Huit députés néo-démocrates, dont le leader parlementaire Peter Julian, et les deux députés du Parti vert ont également ajouté leur nom à la liste.

Deux des libéraux signataires, Nathaniel Erskine-Smith et Yasir Naqvi, se présentent actuellement à la direction du Parti libéral de l’Ontario.

Les députés condamnent les attaques du Hamas qui ont tué plus d’un millier de civils israéliens le 7 octobre et appellent à la libération de tous les otages. Ils ont également appelé le gouvernement à favoriser la création de couloirs humanitaires vers Gaza afin que l’aide puisse être fournie aux Palestiniens.

L’un des signataires, le député libéral Sameer Zuberi, a déclaré que lui et ses collègues avaient signé la lettre pour plaider en faveur de la paix.

« La raison pour laquelle nous avons signé cette lettre est d’appeler à un cessez-le-feu et de lancer un appel à la paix, un appel concret à la paix », a-t-il déclaré.

« Les circonstances actuelles entraînent de nombreuses victimes civiles et c’est pourquoi nous devons arrêter ce qui se passe. »

Le député libéral de Pierrefonds-Dollard Sameer Zuberi se lève à la Chambre des communes, le mardi 31 janvier 2023 à Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Zuberi – qui a parlé en larmes devant les caméras mercredi de la récente explosion près d’un hôpital à Gaza – a déclaré que l’appel à un cessez-le-feu ne signifie pas qu’il pense qu’Israël n’a pas le droit de se défendre.

« Chaque pays a l’entière obligation de défendre ses citoyens, de garantir qu’ils vivent en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Dans le même temps, il existe une doctrine juridique et militaire très bien établie qui concerne les civils et selon laquelle les victimes civiles doivent être évitées avec une très grande prudence. »

La députée libérale Salma Zahid — qui a aidé à rédiger la lettre — a fait écho aux commentaires de Zuberi dans une entrevue à l’émission CBC News Network. Pouvoir et politique.

« Plus ce conflit dure, [the] davantage de civils innocents le paieront de leur vie », a-t-elle déclaré à l’animateur David Cochrane.

Un certain nombre de députés libéraux, dont Ben Carr et Anthony Housefather, se sont prononcés contre les appels à un cessez-le-feu.

CBC News a demandé au Cabinet du Premier ministre une réponse à la lettre.

Lors d’une conférence de presse vendredi – avant que la lettre ne soit rendue publique – on a demandé à Trudeau si le conflit créait une division au sein de son caucus.

« Il existe de nombreux points de vue différents. Mais il existe des craintes et des préoccupations communes parmi tous les parlementaires et un engagement quotidien à assurer la sécurité de tous ici au Canada et partout dans le monde », a-t-il déclaré.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a appelé à un cessez-le-feu lundi lors d’un débat exploratoire à la Chambre des communes. Il a réitéré sa position lors d’une conférence de presse vendredi.

« La seule façon d’avancer, pour sauver des vies, est de parvenir à une résolution pacifique. La guerre n’entraînera que davantage de morts et davantage de destructions », a déclaré Singh.

Aucun député conservateur ou bloquiste n’a signé la lettre. Lors du débat de lundi à la Chambre, le conservateur Michael Chong a déclaré que le Canada « devrait résister » aux appels à un cessez-le-feu jusqu’à ce que le Hamas soit « éliminé ».

La lettre des députés intervient après près de deux semaines de frappes aériennes israéliennes sur Gaza. On s’attend également à ce que les forces israéliennes lancent bientôt une incursion terrestre sur le territoire.

Jeudi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré aux troupes d’infanterie massées le long de la frontière entre Israël et Gaza qu’elles le verraient bientôt « de l’intérieur », une référence claire à une invasion terrestre anticipée.

Julie Sunday, sous-ministre adjointe d’Affaires mondiales Canada, a déclaré aux journalistes que le gouvernement était au courant de la présence d’environ 430 citoyens canadiens et résidents permanents à Gaza.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait de nouvelles informations concernant la possibilité que les ressortissants étrangers soient autorisés à quitter Gaza en passant par la frontière égyptienne, Sunday a répondu que rien n’avait été confirmé.

« Mais nous sommes prêts », a-t-elle déclaré. « Nous mobilisons toutes nos forces pour essayer de mettre toutes ces pièces en place afin qu’une fois ces personnes franchies cette porte, nous puissions les ramener en toute sécurité au Canada. »