Plus de 3 millions de travailleurs manuels doivent se recycler pour atteindre les objectifs verts de Boris Johnson, avertissent les experts

PLUS de trois millions de travailleurs manuels devront se recycler pour atteindre les objectifs verts de Boris Johnson, préviennent aujourd’hui les experts.

Dans les industries à forte émission de carbone telles que le bâtiment, près d’un tiers des employés devront acquérir des compétences pour des rôles équivalents dans un avenir net zéro.

Les objectifs verts de Boris Johnson signifient que plus de 3 millions de travailleurs manuels devront se recycler, avertissent les experts

Les briqueteurs et les chauffeurs de bus font partie de ceux qui devront peut-être apprendre à s’adapter si le Royaume-Uni veut respecter son engagement de décarboniser complètement l’industrie d’ici 2050.

Le groupe de réflexion Onward estime que 3,2 millions de travailleurs pourraient être laissés pour compte sans action politique «radicale» maintenant.

Il appelle à de nouveaux apprentissages dans l’industrie verte et à des « académies nettes zéro » pour les régions avec la plupart des emplois à haute teneur en carbone, telles que le Nord-Est et les Midlands de l’Est.

L’organisation souhaite également voir des crédits d’impôt pour les entreprises formant des travailleurs à de nouveaux emplois.

Il souligne que les industries des transports et de la construction sont « terriblement préparées » pour les changements.

Mais les salaires pour les nouveaux emplois verts, ajoute-t-il, sont près d’un cinquième plus élevés que la moyenne nationale et un tiers plus élevés que les postes existants dans les emplois à forte teneur en carbone.

Les briqueteurs et les chauffeurs de bus font partie de ceux qui devront peut-être apprendre à s'adapter

Ted Christie-Miller, d’Onward, déclare dans un rapport que Whitehall ne s’est pas rendu compte de « l’ampleur et de l’urgence du défi du marché du travail ».

Il déclare : « Des politiques radicales seront nécessaires pour recycler ou perfectionner des millions de travailleurs dans des rôles de haute technologie et des qualifications techniques faiblement et moyennement qualifiées pour relever le défi du zéro net. »

Caroline Flint, coprésidente de la commission Getting to Zero, a soutenu le rapport.

L’ancien ministre du Travail a déclaré: «Alors que la Grande-Bretagne sort du traumatisme économique de cette pandémie, il n’y a pas un instant à perdre.

«Onward a expliqué en détail à quel point la main-d’œuvre britannique est mal préparée pour relever le défi net zéro compétences. Le gouvernement doit intensifier et renforcer la Grande-Bretagne pour créer une reprise verte avec des emplois mieux rémunérés et sûrs. »