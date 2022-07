Plus de 3 millions de dollars ont été dépensés sur le marché NFT de GameStop

L’expérience de GameStop avec les NFT a pris un départ étonnamment bon. Depuis le lancement de son marché NFT lundi, plus de 3,5 millions de dollars ont été dépensés pour le les 50 meilleures collections NFT de la plateforme. Avec un taux de redevance de 2,25 % par vente, le marché de GameStop a généré environ 67 500 $ de revenus pour l’entreprise.

Ce n’est pas de l’argent qui change la donne, mais c’est plus que ce à quoi beaucoup s’attendaient. Le lancement du marché NFT de GameStop a eu lieu au milieu de l’hiver crypto, qui a vu l’intérêt pour les NFT chuter aux côtés de la valeur tanking du bitcoin et de l’éther. Ether, avec lequel la plupart des NFT sont achetés, est en baisse de près de 70 % depuis le début de la nouvelle année. De nombreux clients de GameStop rejettent catégoriquement les NFT, avec tentatives par Ubisoft et Square Enix pour intégrer la crypto et les NFT dans les jeux en cours rejeté par les joueurs en masse.

GameStop espère concurrencer OpenSea, qui est le plus grand marché NFT. Environ 17 milliards de dollars ont été dépensés en NFT basés sur Ethereum sur le marché OpenSea cette année, selon Dune analytics. OpenSea prend une réduction de 2,5% de chaque NFT vendu sur sa plate-forme, ce qui signifie que les revenus se situeraient à environ 425 millions de dollars au cours des 7 derniers mois.

Le marché NFT de GameStop a connu un démarrage plus solide que l’échange de crypto CoinBase. Après de nombreux retards et beaucoup d’anticipation, le marché NFT de CoinBase a été lancé le 20 avril – et a vu environ 3 millions de dollars en volume depuis, selon Dune Analytics. La plus grande collection NFT sur le marché NFT de GameStop est MetaBoy, qui présente du pixel art sur le thème de Game Boy. Plus d’un million de dollars ont été dépensés uniquement pour les NFT MetaBoy.

L’activité de GameStop a connu des difficultés au cours de la dernière décennie alors que les gens achètent de plus en plus de jeux en ligne, une tendance suffisamment prononcée pour que Sony propose un PlayStation 5 uniquement numérique

. Avec une clientèle en constante évolution, la société vise désormais le marché lucratif du NFT, qui était l’an dernier d’une valeur de 25 milliards de dollars. En plus de son marché nouvellement lancé, GameStop propose également son propre cryptowallet.

Les NFT sont jetons émis à partir d’une blockchain qui certifient la propriété d’un actif numérique; ils sont l’équivalent numérique de l’acte de propriété. Les critiques disent que les NFT sont un engouement temporaire qui finira par disparaître dans l’obscurité une fois que la bulle éclatera bel et bien, tandis que les partisans affirment que les NFT changeront à jamais l’économie Internet.

Malheureusement pour le GameStop, le récent crash cryptographique a anéanti l’enthousiasme pour tout ce qui concerne la blockchain. Les ventes de NFT sur OpenSea sont passées de 2,5 milliards de dollars en mai à 696 millions de dollars en juin. Avec l’éther à environ 1 000 $, il y a suffisamment d’activité sur le marché pour qu’une entreprise en place comme OpenSea puisse continuer, mais il sera beaucoup plus difficile pour un nouveau venu comme GameStop de se tailler une place sur le marché.

Le marché de GameStop est basé sur Ethereum, ce qui signifie qu’il ne vend pas de NFT construits sur des chaînes de blocs comme Solana, et ne propose actuellement que des illustrations. GameStop mise apparemment sur sa clientèle existante pour se lancer dans le trading NFT, car le marché n’offre actuellement pas des collections de premier ordre comme Bored Ape Yacht Club, Doodles ou Cool Cats — collections populaires parmi les commerçants NFT, mais inabordables pour la plupart des gens.

Finalement, le marché s’étendra pour englober “Jeux Web3“, qui fait référence aux jeux qui utilisent les NFT et les crypto-monnaies. À cette fin, GameStop a conclu un partenariat avec Immutable, une société spécialisée dans les jeux en chaîne. Les deux ont offert une subvention de 100 millions de dollars aux développeurs Web3 qui rejoignent la plate-forme.

Cela arrive à un moment tumultueux pour GameStop. La semaine dernière, la société a licencié son directeur financier au milieu de licenciements plus importants au sein de l’organisation. “Le changement sera une constante à mesure que nous ferons évoluer notre activité commerciale et lancerons de nouveaux produits via notre groupe blockchain”, a déclaré le PDG de GameStop, Matt Furlong, dans un e-mail au personnel, d’après Kotaku. Dans le dernier rapport financier trimestriel de la société, fin avril, il a révélé des pertes nettes de 157 millions de dollars.