Plus de 3 800 Allemands sont tombés malades avec Covid-19 après une vaccination complète, des centaines ont été hospitalisés – chien de garde de la santé

Au total, 3 806 Allemands ont développé des symptômes de Covid-19 au moins deux semaines après avoir été complètement vaccinés contre le virus entre le 1er février et le 7 juillet 2021, a déclaré l’Institut Robert Koch (RKI) dans son dernier rapport de situation publié mercredi soir.

4 110 autres personnes ont également contracté le virus après une vaccination complète mais ont eu des cas asymptomatiques au cours de la même période, a indiqué l’agence. Plus de 270 personnes – pour la plupart des personnes âgées – ont dû être hospitalisées avec Covid-19 malgré avoir reçu toutes les doses de vaccin nécessaires.

Une variante de Covid-19 découverte pour la première fois au Royaume-Uni était responsable de la plupart des cas symptomatiques chez les patients vaccinés entre février et juillet, tandis que la souche de coronavirus indien également connue sous le nom de variante Delta a entraîné un peu plus de 120 cas de ce type au cours de la même période. Pourtant, la souche indienne était responsable d’environ la moitié des cas symptomatiques parmi les personnes vaccinées au cours des quatre dernières semaines.

Le nombre de cas symptomatiques parmi ceux qui étaient complètement vaccinés représentait un infime pourcentage du nombre total de cas de Covid-19 enregistrés entre février et juillet. Il ne représentait que 0,29% de tous les cas signalés chez les adultes de moins de 60 ans et environ 1% chez les personnes âgées de 60 ans ou plus.

L’efficacité moyenne du vaccin pour la période comprise entre février et juillet représentait 92% chez les adultes de moins de 60 ans et 91% chez les personnes âgées, a déclaré le RKI dans son rapport sans fournir de détails sur des jabs spécifiques.

Les données qu’elle a reçues confirment la grande efficacité des vaccins rapportée sur la base d’études cliniques, a ajouté l’agence. Près de 34 millions d’Allemands ont été complètement vaccinés contre Covid-19 le 8 juillet, selon les données du RKI. Cela représente environ 40 % de la population allemande. Plus de 57 % des Allemands ont reçu au moins une dose de vaccin.

L’agence a également signalé 970 nouveaux cas jeudi et 31 décès. Dans l’ensemble, l’Allemagne a enregistré 3 733 519 infections depuis le début de la pandémie et 91 141 décès. Plus tôt jeudi, le RKI a averti que la souche Delta la plus contagieuse, auparavant connue sous le nom de variante indienne de Covid-19, conquiert progressivement de nouveaux terrains, devenant la souche prédominante en Allemagne.

