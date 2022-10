Plus de 3 700 maisons perdues en location à court terme dans toute la province, selon un groupe d’Halifax

Plus de 3 700 maisons en Nouvelle-Écosse ne sont pas disponibles pour les familles à la recherche d’un logement permanent parce qu’elles sont répertoriées comme des locations de vacances à court terme, selon une recherche menée par un groupe communautaire de Halifax.

Les voisins prennent la parole a compilé des données du registre des logements à court terme du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, ainsi que du site Web d’analyse des données sur les locations à court terme AirDNA qui rassemble les chiffres des sites Web de voyage VRBO et Airbnb – et a découvert qu’il y avait 3 792 locations de ce type dans la province répertoriées comme une «maison entière».

“Le fait important ici est qu’il s’agit de résidences secondaires qui pourraient être utilisées pour le logement, compte tenu de notre situation actuelle”, a déclaré Bill Stewart, porte-parole de Neighbours Speak Up. “[They] ont été utilisés à des fins à court terme. Et nous pensons que même une partie de ceux-ci aiderait de nombreuses personnes à faire face à la situation du logement.”

La défenseure du logement de la Rive-Sud, Kristi Tibbo, dit qu’elle voit “l’impact profond” du secteur relativement nouveau de la location de vacances dans des communautés comme Lunenburg, Chester et Mahone Bay.

“Ce parc de logements est enlevé aux familles locales [who want] pour acheter des maisons dans lesquelles ils aimeraient rester et faire grandir leur famille. Le prix pour un est souvent inaccessible », a déclaré Tibbo, un gestionnaire de cas intensif à la South Shore Open Doors Association.

Le problème est le logement qui a été retiré du marché local parce que les propriétaires peuvent percevoir des prix plus élevés auprès des vacanciers.

“Ensuite, nous assistons également à une hausse des loyers, ce qui signifie bien sûr que d’autres propriétaires indépendants vont voir [higher] les prix sont disponibles et que les gens les saisissent, alors vous voyez d’autres propriétaires vouloir également augmenter leurs loyers.

“Cela a des effets traumatisants sur les familles, perturbe la communauté, impacte, je dirais, tous les facteurs de santé, de santé mentale, de santé physique.”

Kristi Tibbo, gestionnaire de cas à la South Shore Open Doors Association, affirme que les logements de location de vacances à court terme sont parfois disponibles hors saison, mais uniquement pour des baux de six mois. (Soumis par Kristi Tibbo)

De retour dans la capitale provinciale, la municipalité régionale d’Halifax a maintenant un taux d’inoccupation de 1% et compte plus de 2 000 locations à court terme, dont 1 630 “maisons entières”, dont environ la moitié ont entre deux et cinq chambres, selon Neighbours Exprimez-vous.

C’est plus que doublé ces dernières années. UN rapport 2019 du groupe de recherche Urban Politics and Governance de l’Université McGill a noté qu’il y avait 740 maisons entières à louer à court terme à Halifax.

En avril, le ministre du Tourisme Pat Dunn introduit un amendement à la loi sur l’enregistrement des hébergements touristiques cela mettrait fin aux exonérations et exigerait que toutes les locations à court terme soient enregistrées.

À l’époque, Dunn a déclaré que le manque de données précises du gouvernement sur le nombre et l’emplacement des locations à court terme a été une source de frustration pour les municipalités, dont certaines tentent de les réglementer par le biais de règlements de zonage et d’urbanisme.

Mais plus de six mois plus tard, les règlements n’ont pas encore été élaborés et la loi n’est pas devenue loi. Selon le ministère provincial des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, les responsables travaillent à l’entrée en vigueur des modifications et à la mise à jour des règlements.

“La province aborde les locations à court terme d’une manière qui tient compte de la crise actuelle du logement et de la nécessité de soutenir la croissance et la reprise du tourisme”, a déclaré le porte-parole du département, Chad Lucas, dans un communiqué. « Les modifications apportées à la législation au printemps dernier (projet de loi 154) feront en sorte que le Registre de l’hébergement touristique fournira les données nécessaires pour soutenir la planification touristique, tout en donnant aux municipalités l’information dont elles ont besoin pour faire appliquer leurs règlements afin de réglementer les locations à court terme.

Neighbours Speak Up affirme que ce retard entrave les progrès.

“Et en attendant, les municipalités sont impuissantes à vraiment avancer beaucoup plus loin pour résoudre ce problème”, a déclaré Stewart. “Je veux vraiment voir le gouvernement adopter ses règlements et proclamer la loi le plus tôt possible.”

Stewart a déclaré que bien que le gouvernement se concentre sur la construction de plus de logements, il devrait également examiner le parc de logements existant.

“[Some of these homes] pourrait vraiment accueillir des familles de deux à cinq personnes ou plus, et il y a aussi un nombre important de maisons d’une chambre qui pourraient être utilisées, donc je pense que vous pouvez voir qu’il y a vraiment du potentiel ici », a déclaré Stewart. « Avec la mise en œuvre de la réglementation , nous pouvons en fait libérer des maisons ici pour les gens.”

Les préoccupations de sécurité

Laura Dobson vit sur Braeside Court à Dartmouth depuis près de 30 ans, mais a récemment vu des locations à court terme apparaître dans sa région. Sur le site Web d’Airbnb, deux annonces sont affichées dans sa rue ou à proximité.

Un homme a été retrouvé mort dans cette maison de Braeside Court à Dartmouth en novembre 2021. (Nicola Séguin/CBC)

L’automne dernier, un homme a été tué par balle dans l’un des Airbnb de son cul-de-sac.

Dobson a déclaré qu’elle s’était sentie “à la fois furieuse et effrayée” lorsqu’elle l’a découvert.

“[This neighbourhood] a été un endroit heureux. Maintenant, c’est un endroit nerveux”, a-t-elle déclaré. “Ce que nous avons ici, c’est une rue résidentielle avec un zonage résidentiel utilisé à des fins commerciales sans surveillance, sans réception. Ce n’est même pas aussi sûr que de vivre à côté d’un hôtel car il n’y a pas de veilleur de nuit, il n’y a rien.”

Dobson a déclaré que la nature anonyme d’Airbnbs la rend nerveuse, ainsi que le fait que les locations peuvent appartenir à une entreprise ou à des personnes qui vivent en dehors de la ville.