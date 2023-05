Plus de 3 500 $ amassés au tournoi de golf Kelowna Chamber

Tout le monde s’est amusé et des fonds ont été collectés pour de bonnes causes au terrain de golf The Harvest le mercredi 24 mai.

La Kelowna Chamber a organisé son 38e tournoi de golf annuel et a recueilli plus de 3 500 $, qui iront à la Agnes Parke Memorial Society, au profit de la recherche sur la maladie de Parkinson ainsi qu’à la Kelowna Gospel Mission et au programme UBC Okanagan Heat Golf.

« Ce fut une autre belle journée, une autre occasion pour les membres de la Chambre de se détendre et de rencontrer de nouvelles relations d’affaires », a déclaré le président de la Chambre, Dan Price. « Nous sommes très reconnaissants à Parke Pacific et à tous nos sponsors cette année. »

« La Chambre et ses membres font tellement dans et pour notre communauté », a déclaré le directeur des sports et des loisirs d’UBCO, Tom Huisman. « Leur générosité aide à soutenir notre programme de golf UBCO Heat, enflamme l’esprit sportif, nourrit le talent et aide à nourrir les rêves de certains de nos étudiants-athlètes de haut calibre. »

144 golfeurs ont pris part à l’action.

