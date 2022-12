Plus de 3 000 vols annulés le matin de Noël

C’est un Noël bleu pour certains voyageurs cette année, car les compagnies aériennes ont déjà annulé plus de 3 000 vols et retardé plus de 9 600 autres avant midi, heure de l’Est, dimanche. Une combinaison de conditions hivernales rigoureuses et de pénuries continues de personnel a contribué au problème.

La veille de Noël, les compagnies aériennes du monde entier ont annulé 5 775 voyages et retardé près de 19 000 autres, selon vers le site de surveillance FlightAware. Sur ce total, quelque 3 488 vols annulés étaient à destination, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis.

Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux de l’année dernière, selon les données de la Bureau des statistiques des transports: En décembre 2021, environ 420 vols par jour ont été annulés en moyenne et seulement environ 3 800 retardés.

Merci en grande partie à Tempête hivernale ElliottSouthwest Airlines s’est classée au pire des compagnies aériennes basées aux États-Unis pour les départs à l’heure dimanche matin, avec 471 annulations (environ 12 % de l’ensemble de son horaire) et 1 112 retards (30 %).

Selon le blog de l’industrie du voyage Vue de l’aileSouthwest souffre d’une pénurie de pilotes et agents de piste. Sa ligne téléphonique de service client a été tellement assiégé il aurait cessé de prendre des appels. Samedi, la compagnie aérienne a publié un “état d’urgence opérationnelle” à son hub, l’aéroport international de Denver, où près de la moitié (46 %) de tous les vols ont été retardés.

“Avec plus de la moitié des aéroports où nous opérons sur le continent américain sous la contrainte de la tempête, Southwest est particulièrement touché, compte tenu de sa taille et de sa structure”, a déclaré Southwest dans un avis.

Delta est arrivé en deuxième position pour les vols les plus manqués le matin de Noël, avec 445 annulations et 231 retards.

“La décision d’annuler des vols n’est jamais une décision que Delta prend à la légère, en particulier pendant la saison des vacances”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. sur son site internet. “Mais la sécurité de nos clients et de notre personnel est primordiale. Nous nous efforçons d’annuler les vols bien avant le départ prévu pour permettre à nos clients d’ajuster leurs plans avant de se rendre à l’aéroport.”

United, le deuxième transporteur le plus proche, n’a enregistré que 145 annulations et 312 retards.

Grâce aux températures glaciales et à la menace de la glace noire, l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, la plaque tournante américaine de Delta, a connu le plus de perturbations de tous les aéroports du monde dimanche – 94 vols annulés et 109 retardés. 119 autres vols qui devaient arriver à Hartsfield-Jackson ont été annulés et 94 retardés.

Gouverneur de Géorgie Brian Kemp déclaré l’état d’urgence jusqu’à lundi “pour atténuer les conséquences potentielles de ce temps hivernal”.

