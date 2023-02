Plus de 3 000 personnes tuées en Turquie et en Syrie lors d’un tremblement de terre. Pourquoi était-ce si grave ?

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi est probablement l’un des plus meurtriers de cette décennie, ont déclaré les sismologues, avec une rupture de plus de 100 km (62 miles) entre les plaques anatolienne et arabe.

Voici ce que les scientifiques ont dit qu’il s’était passé sous la surface de la Terre et à quoi s’attendre par la suite :

D’où vient le tremblement de terre ?

L’épicentre se trouvait à environ 26 km à l’est de la ville turque de Nurdagi à une profondeur d’environ 18 km sur la faille anatolienne orientale. Le tremblement de terre a rayonné vers le nord-est, dévastant le centre de la Turquie et la Syrie.

Au cours du 20e siècle, la faille d’Anatolie orientale a produit peu d’activité sismique majeure. “Si nous allions simplement par des tremblements de terre (majeurs) enregistrés par des sismomètres, cela semblerait plus ou moins vide”, a déclaré Roger Musson, associé de recherche honoraire au British Geological Survey.

Seuls trois tremblements de terre se sont enregistrés au-dessus de 6,0 sur l’échelle de Richter depuis 1970 dans la région, selon l’US Geological Survey. Mais en 1822, un tremblement de terre de 7,0 a frappé la région, tuant environ 20 000 personnes.

Quelle était la gravité de ce tremblement de terre ?

En moyenne, il y a moins de 20 séismes de magnitude supérieure à 7,0 chaque année, ce qui rend l’événement de lundi grave.

Comparé au tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé le centre de l’Italie en 2016 et tué quelque 300 personnes, le tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie a libéré 250 fois plus d’énergie, selon Joanna Faure Walker, directrice de l’University College London Institute for Risk and Disaster Reduction.

Seuls deux des tremblements de terre les plus meurtriers de 2013 à 2022 étaient de la même magnitude que le séisme de lundi.

Pourquoi était-ce si grave ?

La faille d’Anatolie orientale est une faille décrochante.

Dans ceux-ci, des plaques de roche solides se poussent les unes contre les autres à travers une ligne de faille verticale, créant des contraintes jusqu’à ce que l’on glisse finalement dans un mouvement horizontal, libérant une énorme quantité de contraintes qui peuvent déclencher un tremblement de terre.

La faille de San Andreas en Californie est peut-être la faille de décrochement la plus célèbre au monde, les scientifiques avertissant qu’un tremblement de terre catastrophique est attendu depuis longtemps.

La rupture initiale du tremblement de terre entre la Turquie et la Syrie a débuté à une profondeur relativement faible.

“Les secousses à la surface du sol auront été plus sévères que pour un tremblement de terre plus profond de même magnitude à la source”, a déclaré David Rothery, géoscientifique planétaire à l’Open University en Grande-Bretagne.

A quel type de répliques peut-on s’attendre ?

Onze minutes après le séisme initial, la région a été frappée par une réplique de magnitude 6,7. Un séisme de magnitude 7,5 est survenu quelques heures plus tard, suivi d’un autre spasme de 6,0 dans l’après-midi.

“Ce que nous voyons maintenant, c’est que l’activité se propage aux failles voisines”, a déclaré Musson. “Nous nous attendons à ce que la sismicité continue pendant un certain temps.”

Après l’événement meurtrier de 1822, des répliques se sont poursuivies l’année suivante.

Quel pourrait être le décompte final des décès ?

Des tremblements de terre de magnitudes similaires dans des zones peuplées ont tué des milliers de personnes. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 au Népal en 2015 a fait près de 9 000 morts.

“Ça ne va pas être bon”, a déclaré Musson. “Ce sera par milliers, et pourrait être par dizaines de milliers.”

Le temps froid de l’hiver, a-t-il ajouté, signifie que les personnes piégées sous les décombres ont moins de chances de survie.

