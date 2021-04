S’exprimant mercredi, le tsar français de la vaccination, Alain Fischer, a défendu la stratégie de vaccination du gouvernement, qui consiste à donner la priorité aux personnes âgées et vulnérables, alors qu’il y avait plus de 270000 créneaux de vaccination non réclamés à 7h30 le même matin.

«Nous devons passer par le processus de vaccination des personnes vulnérables», Fischer a déclaré à Europe 1, ajoutant «La priorité doit aller à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui risquent le plus de tomber malades, d’être hospitalisés et de mourir.»

Il a affirmé qu’il était nécessaire d’assurer un approvisionnement suffisant en vaccins pour que les personnes âgées ou malades puissent être vaccinées quand elles le souhaitent et ne pas avoir à attendre plus tard dans l’année car des doses ont été administrées à des personnes plus jeunes.

Sans mentionner le grand nombre de créneaux de vaccination non utilisés mercredi matin, Fischer a admis qu’il y avait des défis liés à l’efficacité de la stratégie de vaccination.

« Il est vrai qu’il peut y avoir des créneaux inutilisés ou des doses, » en ajoutant, dans ces cas, «Les responsables des centres de vaccination ont souvent des listes d’attente, peut-être pour aller chercher des personnes un peu plus jeunes.»

Selon le site Vite ma dose, un site qui regroupe les rendez-vous disponibles en ligne dans les centres de vaccination et les pharmacies, il y avait 270 945 créneaux ouverts ce mercredi matin à 7h30 (6h30 BST). Le chiffre confirme les propos du ministre de la Santé Olivier Veran de mardi dans lesquels il «Un certain nombre de grands centres de vaccination qui ont des créneaux de vaccination ouverts.»

La France a souffert d’une faible utilisation du vaccin par rapport aux pays voisins, malgré une résurgence du Covid-19, avec très peu de confiance dans le vaccin AstraZeneca. Un médecin a posté une vidéo de lui en train de jeter un flacon obsolète du jab anglo-suédois, ajoutant qu’il n’avait jamais pensé qu’il aurait à jeter des vaccins pendant une pandémie.

