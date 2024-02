Plus de 27 millions de dollars provenant de la collecte de fonds de la campagne Trump ont été consacrés aux frais juridiques au cours des six derniers mois de 2023.

WASHINGTON — Les comités affiliés à l’ancien président Donald Trump ont dépensé environ 27 millions de dollars en factures d’avocats et en frais juridiques connexes au cours des six derniers mois de l’année. 2023, selon les nouveaux résultats des élections fédérales, ce qui porte le total pour une année qui comprenait quatre actes d’accusation distincts à près de 50 millions de dollars.

L’appareil politique de collecte de fonds de Trump est tentaculaire, mais les nouveaux dossiers montrent que le prix des avocats l’alourdit. Pourtant, Trump, le favori du Parti Républicain à la présidence, a utilisé les poursuites judiciaires contre lui comme un puissant outil de collecte de fonds, sa participation à une affaire électorale en Géorgie lui donnant ce que sa campagne a qualifié de récolte record en une seule journée.

Save America PAC, l’un des groupes utilisés par Trump pour collecter des fonds, a dépensé 24,3 millions de dollars en « conseil juridique » au cours des six derniers mois de 2023, selon les documents déposés pour les élections fédérales. Cela inclut les paiements à des cabinets comprenant des avocats comme John Lauro, qui représente Trump dans l’affaire liée à ses efforts pour renverser les élections de 2020 ; Todd Blanche, qui représente également Trump dans l’affaire du silence financier à New York ; et Alina Habba, qui représente Trump dans le procès en diffamation intenté contre lui par l’auteur E. Jean Carroll et a comparu lors de ses poursuites pénales.

Alors que le Save America PAC a collecté 36 millions de dollars au cours des six derniers mois, 30 millions de dollars ont été versés sur six paiements mensuels de Make America Great Again Inc., un super PAC affilié à Trump. Même si Save America a contribué à fournir un financement initial à MAGA Inc. lors de son lancement au début de la candidature présidentielle de Trump, il semble qu’une grande partie de cet argent ait été restituée à Save America, qui a été le principal véhicule de paiement des frais juridiques de Trump. Au cours des six premiers mois de 2023, Save America PAC a retiré plus de 12 millions de dollars à MAGA Inc.

Save America a terminé l’année avec seulement 5 millions de dollars en espèces s’est encaissé après avoir dépensé 35,2 millions de dollars au total au second semestre 2023, soit presque autant qu’il a collecté.

En plus des dépenses juridiques de Save America, un autre groupe affilié à Trump, le Make America Great Again PAC (pour lequel, en vertu de la loi fédérale, Trump collecte des fonds et il peut dire comment cet argent est utilisé) a dépensé 2,4 millions de dollars en dépenses juridiques supplémentaires. consulting au second semestre 2023.

Les comités de Trump avaient précédemment déclaré avoir dépensé plus de 20 millions de dollars en frais juridiques au premier semestre 2023.

Les deux groupes ont également remboursé des millions de dollars supplémentaires pour les frais juridiques à une autre société, qui gère la conformité du financement de la campagne et prépare les déclarations pour la campagne. Il n’était pas clair si ces frais juridiques étaient liés au respect de la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales ou à des enquêtes sur les efforts de Trump pour renverser les élections de 2020.

Un fonds destiné à couvrir les frais juridiques de certains collaborateurs de Trump a collecté plus de 1,6 million de dollars de juillet à décembre, selon son dossier. Connu sous le nom de Patriot Legal Defence Fund, il ne contribue pas aux frais juridiques de Trump.

Les dossiers montrent l’essentiel du poids financier de la défense juridique de Trump dans quatre affaires pénales, dont deux actes d’accusation liés à ses efforts pour annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 et un pour sa gestion de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche. Il a également fait l’objet d’une poursuite civile pour fraude à Manhattan liée à son entreprise.

Les problèmes juridiques de Trump l’ont également éloigné de la campagne électorale et l’ont amené dans les salles d’audience, monopolisant les ressources et le détournant de ses bagarres juridiques.

La rivale de Trump pour l’investiture républicaine, Nikki Haley, a attaqué Trump à propos de ses dépenses juridiques, je publie sur X cette semaine“Il ne peut pas battre Joe Biden s’il consacre tout son temps et son argent aux procès et au chaos.”

Haley a continué à collecter des fonds malgré les premières pertes face à Trump dans l’Iowa et le New Hampshire, même s’il menace de mettre ses donateurs sur la liste noire.