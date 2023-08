Plus de 26 000 personnes sommées de fuir alors que le feu de forêt fait rage à Tenerife

On estime que 26 000 personnes ont été forcées de fuir un incendie de forêt incontrôlable sur l’île de vacances espagnole de Tenerife.

Les responsables affirment que l’incendie, qui s’est déclaré mardi soir, est le plus grand incendie jamais connu aux îles Canaries.

Jusqu’à présent, l’incendie a touché 11 municipalités de Tenerife.

Environ 26 000 personnes pourraient avoir été forcées de fuir un incendie de forêt incontrôlable sur l’île de vacances espagnole de Tenerife alors que les températures élevées et les vents violents ont entravé les efforts pour lutter contre l’incendie massif, ont annoncé samedi les services d’urgence.

L’énorme incendie, qui s’est déclaré mardi soir dans une région montagneuse du nord-est de l’île, est le plus grand incendie jamais connu aux îles Canaries, ont déclaré des responsables.

« Des estimations provisoires suggèrent que plus de 26 000 personnes pourraient avoir été évacuées », ont écrit les services d’urgence sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, citant des données de recensement.

Dans une mise à jour vendredi soir, des responsables ont déclaré que quelque 4 500 personnes avaient été évacuées depuis le début de l’incendie.

Mais après une nuit étonnamment difficile de « temps violent » caractérisée par des vents violents et des températures plus élevées que prévu, les autorités ont ordonné de nouvelles évacuations.

« Le feu et la météo ont changé et nous avons dû évacuer cinq communes du nord de Tenerife », a déclaré Manuel Miranda, pointant « le danger et la proximité de l’incendie ».

Dans une mise à jour (ultérieure), Montse Roman, directeur technique de l’urgence, a averti qu’il était « possible que de nouvelles évacuations aient lieu si l’incendie se propage ».

Alors que le feu se propageait à flanc de montagne vers la ville septentrionale de La Matanza de Acentejo, Candelaria Bencomo Betancor, une agricultrice de 70 ans, regardait avec angoisse.

« Le feu est près de notre ferme, on a des camions, des vans, des poulets, tout… c’est un business qui marche bien mais si le feu arrive, ça va nous ruiner totalement », a-t-elle déclaré à l’AFPTV, sur le point. de larmes.

« Ils doivent faire quelque chose parce que le feu est juste là. »

Un incendie de forêt fait rage hors de contrôle à travers les pentes boisées de La Matanza sur l’île canarienne de Tenerife le 19 août 2023. Désirée Martin/AFP

Jusqu’à présent, l’incendie a touché 11 municipalités de Tenerife, la plus grande des sept îles Canaries. Vendredi soir, il avait brûlé 5 000 hectares, soit près de 2,5% de la superficie de Tenerife qui couvre 203 400 hectares.

Le chef des îles Canaries, Fernando Clavijo, a déclaré que les conditions météorologiques pendant la nuit avaient été « graves … ce qui signifie que le feu s’est propagé, principalement le long des pentes nord ».

Il y avait eu « des vents beaucoup plus forts, des températures beaucoup plus élevées que prévu et une humidité relative plus faible », a-t-il ajouté.

Un feu de forêt de 6ème génération

Pedro Martinez, responsable des efforts d’extinction, a déclaré aux journalistes que l’incendie « se comportait comme un feu de forêt de sixième génération » – un terme faisant référence à un méga feu de forêt.

Son périmètre avait « très certainement beaucoup grandi » du jour au lendemain et « descendait régulièrement » sur le versant nord de la montagne, a-t-il ajouté.

« Le feu dépasse notre capacité à l’éteindre, peut-être pas dans tous les secteurs, mais dans une grande partie des secteurs », a-t-il admis, alors que les efforts pour lutter contre les flammes étaient entravés par les énormes nuages ​​de fumée et le vent.

Maria del Pilar Rodriguez Padron, une autre habitante de Matanza, a déclaré qu’elle dormait dans sa voiture près de la maison.

Les habitants d’Aguamansa, une ville de l’île espagnole de Tenerife, se sont préparés à protéger leurs maisons alors qu’un incendie de forêt faisait rage dans les collines voisines. Les habitants ont nettoyé les zones environnantes de la végétation et de tout ce qui pourrait alimenter le feu https://t.co/zFF3vurjlV pic.twitter.com/ouZekKEqrY – Reuters (@Reuters) 18 août 2023

« Ils nous ont proposé un logement mais nous préférons rester dans la voiture car nous pouvons surveiller la maison et voir si elle brûle ou non. Étant ailleurs, nous ne pourrions tout simplement pas dormir », a-t-elle déclaré à l’AFPTV.

En visite au centre de contrôle des incendies et dans les zones touchées, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que toutes les ressources de l’État étaient mises à la disposition de l’île pour faire face à « cette urgence extrêmement grave ».

Le Premier ministre Pedro Sanchez se rendra également à Tenerife lundi.

Colonne de fumée imposante

L’incendie a généré une vaste colonne de fumée qui s’étend maintenant sur environ huit kilomètres dans les airs, ont déclaré des responsables, s’élevant bien au-dessus du sommet du mont Teide, le volcan qui domine l’île.

Culminant à 3 715 mètres, le Teide est le plus haut sommet d’Espagne et une destination touristique populaire, mais toutes les routes menant au parc national ont été fermées jeudi.

L’incendie s’est déclaré après que l’archipel a subi une vague de chaleur qui a asséché de nombreuses zones.

L’année dernière a été une année particulièrement mauvaise pour les incendies de forêt en Europe, l’Espagne étant le pays le plus touché, avec près de 500 incendies qui ont détruit plus de 300 000 hectares, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS).

Jusqu’à présent cette année, l’EFFIS indique que près de 76 000 hectares ont été ravagés par 340 incendies en Espagne, l’un des pays européens les plus vulnérables au changement climatique.