Les États-Unis, pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus et en proie à une flambée de cas, ont enregistré mardi plus de 2500 décès en 24 heures, le total le plus élevé depuis fin avril, a déclaré l’Université Johns Hopkins.

Plus de 180 000 nouvelles infections ont été enregistrées, selon les données en temps réel fournies par l’université basée à Baltimore à 20h30 (01h30 GMT mercredi).

La dernière fois que le nombre quotidien de morts a été supérieur au total de 2562 de mardi, c’était fin avril, au plus fort de la première vague de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations aux États-Unis a atteint les 99 000 mardi, un nouveau record, selon le Covid Tracking Project. La situation est particulièrement désastreuse dans plusieurs États du Midwest, dont l’Indiana et le Dakota du Sud.