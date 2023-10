Plus de 25 témoins de l’élection Trump ont caché des informations sur la base du secret professionnel de l’avocat, selon les procureurs

WASHINGTON — Des dizaines de témoins interrogés dans le cadre de l’enquête fédérale qui a conduit à une inculpation de quatre chefs d’accusation contre l’ancien président Donald Trump pour ses efforts visant à empêcher le transfert pacifique du pouvoir ont dissimulé des informations sur la base d’une affirmation du secret professionnel de l’avocat, spécial a déclaré le bureau de l’avocat Jack Smith dans un dossier déposé au tribunal mardi.

Le bureau de Smith est demander La juge de district américaine Tanya Chutkan demandera à l’équipe de Trump de révéler d’ici décembre s’il envisage de faire valoir au procès qu’il s’est appuyé sur les conseils d’un avocat à la suite de sa défaite électorale en 2020. Alors que de nombreux avocats dans l’orbite de Trump ont déclaré lui avoir dit que les allégations de fraude électorale massive étaient infondées et qu’il ne pouvait pas annuler les résultats des élections, Trump a choisi de s’appuyer sur un groupe marginal d’avocats que l’ancien procureur général William Barr a qualifié de » voiture de clown. »

Depuis son inculpation, Trump et son équipe ont « annoncé à plusieurs reprises et publiquement qu’il avait l’intention de faire valoir les conseils d’un avocat comme élément central de sa défense au procès », a écrit l’équipe de Smith.

Si Trump envisage d’invoquer la défense, l’équipe de Smith a fait valoir que les procureurs devraient avoir accès à des communications supplémentaires entre l’ancien président et son avocat.

Si Trump invoque le secret professionnel de l’avocat dans cette affaire, a déclaré le bureau de Smith, il serait également tenu de renoncer au « secret professionnel de l’avocat pour toutes les communications concernant cette défense », et les procureurs fédéraux auraient « droit à des informations supplémentaires et pourraient mener une enquête plus approfondie ». , qui peuvent tous deux nécessiter des litiges et des informations supplémentaires.

Le bureau de Smith a déclaré qu’une notification formelle éviterait des retards dans le procès, qui devrait commencer en mars 2024.

Chutkan a donné à Trump jusqu’au 20 octobre pour répondre. Le gouvernement aura alors jusqu’au 25 octobre pour déposer une réponse.

Le dossier indiquait qu’au moins 25 témoins ont invoqué le secret professionnel de l’avocat lorsqu’ils ont dissimulé des informations lors de l’enquête.

« Au cours de l’enquête du gouvernement, au moins 25 témoins ont caché des informations, des communications et des documents basés sur des affirmations du secret professionnel de l’avocat dans des circonstances où le détenteur du privilège semble être l’accusé ou sa campagne présidentielle de 2020 », indique le dossier. « Il s’agissait notamment de co-conspirateurs, d’anciens employés de campagne, de la campagne elle-même, d’avocats extérieurs, d’un intermédiaire non-avocat et même d’un membre de la famille de l’accusé. »

L’acte d’accusation rendu par un grand jury fédéral en août dressait le portrait d’une opération Trump qui savait que certains des avocats et des plans rejetés au lendemain des élections de 2020 étaient « fous ». Trump avait admis à ses conseillers que le co-conspirateur 3 – identifié comme Sidney Powell – « avait l’air « fou » », selon l’acte d’accusation.

« Lorsque notre équipe juridique de recherche et de campagne ne peut étayer aucune des affirmations faites par notre équipe juridique d’Elite Strike Force, vous pouvez comprendre pourquoi nous en sommes à 0-32 dans nos dossiers », a écrit un conseiller de campagne principal dans un communiqué de novembre 2020. email, selon l’acte d’accusation. « Je vais évidemment m’efforcer d’aider sur tous les fronts, mais c’est difficile de s’approprier tout cela quand ce ne sont que des conspirations transmises depuis le vaisseau mère. »

L’ancienne avocate de Trump, Jenna Ellis, a qualifié l’équipe juridique marginale de « force de frappe d’élite » lors d’une conférence de presse tenue en novembre 2020 au Comité national républicain.

L’équipe de Smith et les avocats de Trump doivent comparaître devant le tribunal lundi pour une audience sur une éventuelle ordonnance de silence partiel demandée par l’équipe de Smith qui limiterait certaines déclarations publiques sur l’affaire de Trump, le principal candidat républicain à la présidentielle de 2024.