Plus de 25 000 personnes sont désormais tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas

Plus de 25 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Il y a eu 178 morts au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait l’une des journées les plus meurtrières de la guerre jusqu’à présent.

Israël a commencé son offensive après l’attaque du 7 octobre au cours de laquelle des combattants du Hamas ont tué 1 300 personnes dans le sud d’Israël et pris plus de 240 en otages.

L’opération aérienne et terrestre d’Israël se concentre actuellement sur le sud de Gaza, où l’armée est convaincue que les hauts commandants du Hamas se terrent dans ou sous la ville de Khan Younis.

C’est là que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir découvert un autre tunnel, long d’environ 830 mètres (2 700 pieds), contenant des pièges et des portes anti-souffle.

Les images de Tsahal montrent ce qui semble être un tunnel avec des matelas et des cellules à l’intérieur – c’est là qu’Israël pense qu’environ 20 otages israéliens, dont des enfants, ont été détenus à différents endroits. Cependant, aucun n’a été trouvé lorsque le tunnel a été découvert.

Les soldats israéliens ont également fait face à de nouvelles attaques dans le nord de la bande de Gaza, où le Hamas aurait saisi une ouverture autour de la ville de Jabalia alors qu’Israël déplaçait ses troupes et ses chars vers le sud.

Plus de trois mois après le début du conflit, Israël – dont l’armée dépasse de loin les capacités du Hamas – fait toujours face à une résistance importante à travers Gaza.

Le rapport classifié aurait également révélé que le Hamas dispose encore de suffisamment de munitions pour continuer à frapper Israël et les forces israéliennes pendant des mois, faisant planer le spectre d’une guerre prolongée dans laquelle Israël pourrait s’enliser.

La lenteur apparente des progrès, le fait qu’aucun haut commandant du Hamas n’a encore été capturé ou tué, et le traumatisme collectif provoqué par les quelque 130 otages israéliens toujours portés disparus, suscitent une colère antigouvernementale croissante en Israël.

Les protestations se poursuivent de la part des proches des personnes toujours détenues par le Hamas, appelant M. Netanyahu à donner la priorité à leur libération plutôt qu’à l’objectif potentiellement impossible de détruire le Hamas. Et un mouvement anti-guerre encore relativement petit manifeste également, horrifié par les dégâts causés à Gaza – l’une des campagnes militaires les plus intenses et destructrices de l’histoire récente.