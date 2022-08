Plus de 2,45 millions de ventes de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, il en reste 500 000

Les ventes de billets pour la Coupe du monde ont atteint 2,45 millions, a annoncé la FIFA jeudi, avec plus de 500 000 places encore disponibles trois mois avant le début du tournoi au Qatar.

La FIFA a déclaré que 520 000 billets avaient été achetés lors d’une phase de vente premier arrivé, premier servi qui s’est terminée cette semaine. Les matchs du Brésil contre la Serbie et le Cameroun ont été parmi les plus demandés.

Les 10 premières places classées par les ventes de billets à leurs résidents comprennent le Qatar et les pays voisins, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les États-Unis, l’Angleterre, le Mexique, la France, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne figurent également sur la liste publiée par la FIFA.

Les billets les moins chers pour les fans de l’extérieur du Qatar sont au prix de 250 riyals (69 $). Les fans ont besoin d’un achat de billet confirmé pour réserver des logements au Qatar via un site Web officiel du tournoi.

Le tournoi de 64 matchs dans huit stades de Doha et des environs commence le 20 novembre et a une capacité totale d’environ 3 millions de billets.

Environ 2 millions de billets ont été mis en vente générale et 1 million ont été alloués aux parties prenantes de la FIFA telles que les fédérations membres, les sponsors et les diffuseurs, ainsi que les programmes d’accueil.

La FIFA a précédemment déclaré avoir reçu 3 millions de demandes de billets pour la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar, au nouveau stade Lusail de 80 000 places.

Les ventes de billets sont maintenant suspendues, la FIFA promettant une mise à jour fin septembre sur le dernier tour de vente qui se déroule tout au long du tournoi.

Plus de sièges deviennent généralement disponibles lorsque les parties prenantes retournent une partie de leurs allocations, et pendant la Coupe du monde des fans des équipes qui sont éliminées.

