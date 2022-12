Plus de 240 millions de personnes aux États-Unis sous les avis météorologiques hivernaux

Un gel profond enveloppant la majeure partie des États-Unis tôt vendredi, combiné à une énorme tempête hivernale qui se prépare dans le Midwest, a laissé les deux tiers de la nation sous des alertes météorologiques extrêmes, déroutant les plans de voyage de millions d’Américains.

À l’approche du week-end des vacances de Noël, la tempête imminente devait se transformer en un “cyclone à la bombe”, déchaînant une neige lourde et aveuglante des plaines du nord et de la région des Grands Lacs jusqu’à la haute vallée du Mississippi et l’ouest de New York.

Le froid engourdissant intensifié par les vents violents devait s’étendre aussi loin au sud que la frontière américano-mexicaine.

Des avertissements de gel dur ont été affichés dans les États de la côte du golfe du Texas, de la Louisiane, de l’Alabama et de la Floride, tandis qu’un givrage important était possible à partir d’une explosion arctique distincte frappant le nord-ouest du Pacifique.

La plupart des 48 États sous avis

Jeudi soir, la plupart des 48 États inférieurs, de l’État de Washington à la Floride, étaient soumis à des alertes de refroidissement éolien, des avertissements de blizzard ou d’autres avis météorologiques hivernaux affectant plus de 240 millions de personnes, a rapporté le US National Weather Service (NWS).

“Cela comprend 181 millions pour les avertissements ou avis de refroidissement éolien, plus de 11 millions pour les avertissements de blizzard, 58 millions pour les avertissements de tempête hivernale et plus de 500 000 pour les avertissements de tempête de verglas”, indique un communiqué du service.

La carte NWS des dangers hivernaux existants ou imminents, s’étendant d’une frontière à l’autre et d’un océan à l’autre, “représente l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux”, a déclaré l’agence.

Une femme regarde à l’extérieur d’une tente au centre-ville de Denver. (Alyson McClaran/Reuters)

Le cyclone à la bombe pourrait déclencher des chutes de neige de 1,25 centimètre par heure entraînées par des vents violents, réduisant la visibilité à près de zéro, a indiqué le service météorologique.

Combinés au froid arctique, des facteurs de refroidissement éolien aussi bas que -40 ° C étaient prévus dans les Hautes Plaines, le nord des Rocheuses et le Grand Bassin, a indiqué le NWS. L’exposition à de telles conditions sans protection adéquate peut provoquer des engelures en quelques minutes.

Des pannes de courant étaient attendues en raison de vents violents, de fortes chutes de neige et de glace, ainsi que de la pression des demandes énergétiques plus élevées que d’habitude.

L’un des plus grands impacts immédiats, avant même que la tempête ne se dessine pleinement, a été le bouleversement du trafic aérien commercial pendant la période chargée des vacances.

Des milliers de vols annulés

Plus de 5 000 vols américains prévus jeudi et vendredi ont été annulés, deux grands aéroports de Chicago représentant près de 1 300 des annulations, selon le service de suivi des vols FlightAware.

Un éventuel voyageur de vacances, Brandon Mattis, 24 ans, a déclaré jeudi que son vol de New York à Atlanta avait été annulé en raison de la tempête à venir, le laissant “énervé” à l’aéroport LaGuardia dans le Queens.

Mattis a déclaré qu’il cherchait des itinéraires alternatifs et envisageait même un trajet en bus de 21 heures jusqu’à Atlanta. “Tout ce que nous pouvons faire juste pour y arriver, nous le ferons”, a-t-il déclaré à Reuters.

REGARDER | Plus de la moitié de la population américaine sous avertissement hivernal :

Plus de 60% de la population américaine sous avertissement hivernal, selon des responsables Le service météorologique national des États-Unis a signalé que plus de 240 millions de personnes, soit environ 60 % de la population du pays, sont sous une forme ou une autre d’avertissement ou d’avis météo hivernal le jour de voyage le plus chargé de la saison.

L’American Automobile Association avait estimé que 112,7 millions de personnes prévoyaient de voyager à 80 kilomètres ou plus de leur domicile entre le 23 décembre et le 2 janvier, en hausse de 3,6 millions de voyageurs par rapport à l’année dernière et se rapprochant des chiffres d’avant la pandémie.

Mais ce nombre était susceptible d’être diminué par les voyages aériens et routiers compliqués par des conditions météorologiques dangereuses avant le week-end.

Même le président américain Joe Biden a exhorté les Américains à réfléchir à deux fois avant de s’aventurer après jeudi, qualifiant la tempête de “dangereuse et menaçante”.

“Ce n’est pas comme un jour de neige, quand vous étiez enfant, c’est des choses sérieuses”, a-t-il déclaré jeudi à la Maison Blanche.

Un jogger court le long du lac Michigan à Chicago par des températures inférieures à zéro jeudi. (Scott Olson/Getty Images)

Le froid extrême a également posé un danger particulier pour le bétail dans les régions à forte intensité d’élevage du pays. Tyson Foods Inc., le premier producteur de viande du pays en termes de ventes, a déclaré qu’il avait réduit ses opérations pour protéger les employés et les animaux.

Le service météorologique a déclaré que le soulagement du gel profond était en vue pour le nord des Rocheuses et des hautes plaines, où l’explosion arctique s’est matérialisée pour la première fois jeudi. Les températures dans certaines parties de ces régions pourraient rebondir au cours du week-end alors que la masse d’air froid se déplace plus à l’est.