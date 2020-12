Bien que le conseil espère collecter une grande partie de l’argent grâce aux dons du public et des entreprises locales, cette décision a suscité l’indignation de la communauté locale et des médias sociaux.

Cependant, d’autres étaient plus en faveur de la statue, avec Andrew Rudd écrit: «Ce n’est pas mon choix d’une manière appropriée de dépenser les fonds publics, et je la détestais de toutes les manières en raison de la façon dont elle dirigeait le pays.

Plus de 12 800 personnes ont manifesté leur intérêt pour un «concours de lancer d’œufs» qui se tiendra lors du dévoilement de la statue, et plus de 2 300 personnes déclarent y assister.

L’organisateur de l’événement, Kass Arif, a écrit: «Bois et les filles et moi non binaires, nous organisons ici un concours pour le lancer d’œufs, le lancer de lassos et potentiellement l’art du graffiti.