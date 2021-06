Plus de 2,3 millions de nouveaux chèques de relance ont été envoyés, représentant plus de 4,2 milliards de dollars de paiements aux Américains, a annoncé mercredi le gouvernement.

Au total, plus de 169 millions de paiements d’une valeur d’environ 395 milliards de dollars ont été émis depuis que le Congrès a adopté l’American Rescue Plan Act en mars.

Cette loi autorisait des paiements pouvant aller jusqu’à 1 400 $ par personne, plus 1 400 $ par personne à charge admissible, pour les personnes et les familles qui tombent sous certains seuils de revenu et répondent également à d’autres exigences.

Au cours de cette ronde, 1,1 million de nouveaux chèques – d’une valeur de plus de 2,5 milliards de dollars – étaient des paiements « majorés ». Cela comprend les paiements nouveaux ou plus importants dus aux particuliers et aux familles après le traitement de leurs déclarations de revenus 2020. À ce jour, plus de 8 millions de ces paiements ont été envoyés.

De plus, plus de 900 000 chèques – d’une valeur d’environ 1,9 milliard de dollars – ont été remis à des personnes qui ont récemment déposé leurs déclarations de revenus auprès de l’IRS, mais qui n’avaient pas auparavant leurs informations enregistrées.

Cette dernière série de paiements comprend plus de 1,2 million de paiements par dépôt direct, tandis que le reste a été envoyé via des chèques papier.