Plus de 23 % de personnes présentent des symptômes post-Covid durables : étude

Parmi tous les patients infectés par la maladie à coronavirus, plus de 23% ont continué à souffrir d’un ou plusieurs problèmes de santé même un mois après avoir reçu un diagnostic de Covid-19, selon une grande étude.

De nombreux patients se remettent de Covid-19 en quelques semaines, mais certains présentent des symptômes persistants ou nouveaux plus de quatre semaines après le premier diagnostic. Les patients présentant de telles conditions post-Covid sont diversement appelés Covid à long terme, long Covid ou séquelles post-aiguës de Covid-19 (PASC).

L’étude menée par FAIR Health à but non lucratif de soins de santé a analysé les dossiers de réclamations de soins de santé privés pour près de 2 millions de personnes diagnostiquées avec Covid en 2020. Les personnes dans l’étude variaient d’âge, des bébés aux personnes âgées; quelque 53 pour cent étaient des femmes et 47 pour cent étaient des hommes. L’étude n’a pas été publiée dans une revue à comité de lecture.

Les cinq affections post-Covid les plus courantes à tous les âges étaient la douleur, les difficultés respiratoires, l’hyperlipidémie, le malaise et la fatigue, et l’hypertension. La douleur, les difficultés respiratoires et les problèmes intestinaux étaient les principales affections parmi la population pédiatrique (0-18). Plus de 25% des jeunes âgés de 19 à 29 ans ont présenté une inflammation cardiaque post-Covid.

Cinquante pour cent des patients hospitalisés avec Covid-19 ont développé une condition post-Covid, tandis que parmi les patients symptomatiques non hospitalisés, 27,5% ont développé un long Covid. Cependant, des symptômes post-Covid étaient également présents chez 19% des patients restés asymptomatiques.

La plupart des conditions post-Covid qui ont été évaluées étaient davantage associées aux femmes qu’aux hommes.

De plus, l’anxiété était associée au pourcentage le plus élevé de patients après Covid-19 dans tous les groupes d’âge. Il a été suivi de dépression, de troubles de l’adaptation et de tics.

Les risques de décès 30 jours ou plus après le diagnostic initial de Covid-19 étaient 46 fois plus élevés pour les patients hospitalisés pour Covid-19 et sortis que pour les patients qui n’avaient pas été hospitalisés. Parmi les patients de Covid-19 présentant des conditions préexistantes, les déficiences intellectuelles étaient associées aux risques de décès les plus élevés 30 jours ou plus après le diagnostic initial de Covid-19, a montré l’étude.

