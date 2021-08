Plus de 20MILLIONS d’armes à feu ont été vendues aux États-Unis l’année dernière alors que la violence par arme à feu augmente avec plus de 25 000 morts en 2021

Plus de 20 millions d’armes à feu ont été vendues aux États-Unis l’année dernière alors que la violence par arme à feu augmente avec plus de 25 000 morts en 2021.

Un porte-parole de la National Shooting Sports Foundation a estimé qu’environ 20 millions d’armes à feu ont été vendues en 2020.

Le porte-parole de la fondation, Mark Oliva, a déclaré à l’Associated Press que 8 millions d’armes vendues avaient été achetées à des primo-accédants.

Oliva a expliqué : « Quand vous parlez de toutes ces personnes qui achètent des armes, cela a vraiment un impact sur les personnes qui achètent des munitions. »

« Si vous regardez 8,4 millions d’acheteurs d’armes à feu et qu’ils veulent tous acheter une boîte de 50 cartouches, cela fera 420 millions de cartouches. »

Selon la base de données du système national de vérification instantanée des antécédents criminels du FBI, les vérifications des antécédents pour les achats d’armes à feu semblent avoir augmenté d’environ 25,3 millions sur 10 ans.

En 2010, environ 14,4 millions de vérifications d’antécédents ont été effectuées – bien moins que les près de 39,7 millions de vérifications d’antécédents effectuées en 2020, rapporte AP.

En seulement la moitié de 2021, les vérifications des antécédents pour les achats d’armes à feu ont atteint 22,2 millions.

Selon AP, les ventes d’armes à feu pourraient être considérablement plus élevées que ce nombre, car une vérification des antécédents peut être liée à plusieurs armes à feu.

« Là où il y a un sentiment accru d’instabilité, de peur et d’insécurité, plus de gens achètent des armes à feu », a déclaré à AP Ari Freilich du Gifford Law Center to Prevent Gun Violence.

Il a ajouté: « Au début de la pandémie, nous avons vu des gens accumuler du papier toilette, du désinfectant, et maintenant ce sont des munitions. »

En raison de l’afflux d’achats d’armes à feu à travers le pays, les instructeurs d’armes à feu ont du mal à obtenir des munitions.

Jason Wuestenberg, directeur exécutif de la National Law Enforcement Firearms Instructors Association, a déclaré à l’Associated Press : « Nous avons eu un certain nombre d’instructeurs d’armes à feu qui ont annulé leur inscription à nos cours parce que leur agence manquait de munitions ou qu’ils étaient incapables de trouver des munitions à acheter. «

De plus, Doug Tangen, instructeur d’armes à feu dans une académie de police de l’État de Washington, a eu le même problème.

« Il y a quelques mois, nous étions à un point où nos étagères étaient presque vides de munitions de 9 mm », a déclaré Tangen, racontant comment les instructeurs devaient limiter le nombre de coups de feu tirés pendant l’entraînement afin de conserver les munitions.

Pendant ce temps, la violence armée augmente à travers les États-Unis à un rythme dévastateur, avec près d’un millier de fusillades enregistrées et 430 auraient été tuées en une semaine.

Les fusillades ont eu lieu entre le 17 et le 23 juillet et illustrent la montée choquante de la violence armée à laquelle le pays est actuellement confronté.

Selon ABC News et le Gun Violence Archive, 915 fusillades ont eu lieu aux États-Unis, faisant 1 007 blessés.

Jusqu’à présent, en 2021, au moins 25 000 décès par arme à feu ont été enregistrés.

Le nombre de décès par arme à feu cette année devrait dépasser les 43 000 de l’année dernière, soit le nombre le plus élevé enregistré depuis au moins deux décennies.

Les États avec le plus de violence armée la semaine dernière étaient l’Illinois avec 109 incidents, le Texas avec 63 incidents, la Pennsylvanie avec 59, la Californie avec 52 et New York avec 48.

Selon les archives de la violence armée, plus de 800 des victimes décédées des violences armée jusqu’à présent en 2021 avaient moins de 18 ans.

Les données ont montré que 174 avaient moins de 12 ans.

S’exprimant lors d’un événement à l’hôtel de ville la semaine dernière, le président Joe Biden a parlé de la recrudescence de la violence armée, claquant l’idée que les gens ont besoin d’armes pouvant tirer jusqu’à 120 coups.

« Je continue de faire pression pour éliminer la vente de ces choses », a déclaré Biden. « Mais il est peu probable que cela se fasse à court terme. Alors, voici ce que j’ai fait. Les personnes qui, en fait, utilisent ces armes les acquièrent illégalement. »

Le président a ajouté: « Et donc ce qui se passe, c’est que j’ai sorti l’ATF, l’alcool, le tabac et les armes à feu.

« Je leur demande d’augmenter leur budget et d’augmenter leur capacité, avec le ministère de la Justice, à s’en prendre aux magasins d’armes qui ne respectent pas la loi sur la vérification des antécédents. »

