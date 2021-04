La deuxième vague d’infection à coronavirus en Inde ne montre aucun signe de ralentissement.

Le pays d’Asie du Sud a signalé jeudi plus de 200 000 nouveaux cas et plus de 1 000 décès sur une période de 24 heures, selon les données du ministère de la Santé. La plupart des nouvelles infections sont signalées dans une poignée d’États, y compris l’État occidental du Maharashtra, qui abrite la capitale financière de l’Inde, Mumbai.

Les données gouvernementales suggèrent également que davantage d’États affichent une trajectoire à la hausse dans les cas signalés, qui augmentent depuis février. Le taux de mortalité augmente également car les hôpitaux sont confrontés à des pressions sur les approvisionnements, y compris le nombre de lits disponibles. Par example, une association de médecins de l’État du Gujarat aurait demandé le gouvernement pour assurer l’approvisionnement en oxygène à 100% pour les hôpitaux traitant les patients Covid-19

L’Inde a encore un taux de récupération relativement élevé.

Depuis le début du mois d’avril, l’Inde a signalé plus de 1,9 million de nouveaux cas et plus de 10 600 décès, selon les calculs de CNBC sur les données du ministère de la Santé. Entre le 1er avril et le 7 avril, l’Inde a signalé plus de 652 000 cas. Ce nombre a presque doublé en huit jours.

Plus tôt cette semaine, l’Inde a dépassé le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus infecté derrière les États-Unis, quelques mois à peine après que le Premier ministre Narendra Modi aurait a déclaré la victoire sur Covid-19.