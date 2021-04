Plus de 200 000 militaires et vétérans américains qui souffrent de problèmes d’audition poursuivent le fabricant 3M pour avoir prétendument fourni des bouchons d’oreille défectueux au Pentagone. Le litige est l’un des plus grands procès du genre.

L’affaire concerne les bouchons d’oreille Combat Arms de la société basée au Minnesota, version 2, qui ont été largement utilisés par les troupes déployées en Afghanistan et en Irak entre 2001 et 2015.

Les plaignants blâment 3M pour la perte auditive et les problèmes connexes, alléguant que l’entreprise savait que l’équipement avait des problèmes, se détachait et ne protégeait pas correctement ses utilisateurs contre les sons forts. En raison du grand nombre de personnes impliquées dans la poursuite, les réclamations ont été consolidées dans ce que l’on appelle un litige multidistrict. Le premier procès, qui combine les cas de trois vétérans de l’armée, a débuté à Pensacola, en Floride et devrait durer jusqu’en avril. Deux autres essais devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année. Si l’un des trois cas se termine par des jurys accordant des récompenses importantes aux plaignants, 3M peut être obligée de convenir d’un règlement. Le délit de masse a été décrit comme le plus grand litige multidistrict de l’histoire, éclipsant le nombre de plaignants impliqués dans des poursuites alléguant des dommages causés par des désherbants, des anticoagulants et d’autres produits.

Un soldat qui poursuit 3M a déclaré au Wall Street Journal que les bouchons d’oreille n’avaient pas réussi à bloquer les sons des avions et de l’artillerie, entraînant une perte auditive prématurée et un bourdonnement dans ses oreilles appelé acouphène. Il a décrit le problème comme une lutte constante et a déclaré qu’il devait jouer le bruit ambiant pendant qu’il dormait pour aider à adoucir la sonnerie dans ses oreilles.





À l’ouverture du procès fin mars, un avocat représentant les militaires et les anciens combattants a fait valoir que 3M n’avait pas averti de la « des risques » associé à son produit, et qu’en conséquence, les plaignants souffriraient de troubles auditifs « Pour le reste de leur vie. »

3M, qui est peut-être mieux connu pour son masque facial N95, a déclaré dans un communiqué que les bouchons d’oreille avaient été conçus avec la contribution du Pentagone et que l’armée américaine était chargée de former les soldats à les utiliser correctement.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez simplement les distribuer et dire: » Utilisez ce produit, vous allez être bon « , » un avocat de 3M a déclaré lors des déclarations liminaires. «Il doit être bien ajusté.»

En 2018, 3M a accepté un règlement de 9,1 millions de dollars après que le gouvernement américain ait affirmé que les bouchons ne fonctionnaient pas comme annoncé. Cependant, 3M n’a pas admis sa responsabilité dans le règlement.

La perte auditive est le principal handicap lié au service dans l’armée américaine, avec plus d’un million d’anciens combattants recevant une compensation pour ce problème, selon les chiffres du gouvernement de 2015.

