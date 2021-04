Plus de 20 000 enfants étaient absents de la classe lorsque les écoles ont rouvert l’automne dernier alors que le verrouillage voit les enfants «tomber à travers les lacunes», a-t-on rapporté.

Les chefs des autorités locales ont marqué une augmentation de 38% du nombre d’enfants choisissant d’être scolarisés à domicile lorsque le recensement scolaire annuel a été enregistré en octobre.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Plus de 20000 enfants étaient absents de la classe lors de la réouverture des écoles l’automne dernier Crédit: PA

Le directeur d’Ofsted a averti que certains de ces enfants pourraient être en danger car ils sont «hors de vue» des autorités.

Et le commissaire aux enfants a déclaré que les fermetures d’écoles pendant le verrouillage pourraient avoir conduit les élèves à échapper au radar.

Rachel de Souza a déclaré que certains enfants souffraient déjà de problèmes de santé mentale ou de problèmes à la maison avant la pandémie.

Elle a ajouté que l’interruption de la scolarité a signifié que certains de ces enfants «ont traversé les lacunes pendant la pandémie» – et que les écoles et les services sociaux doivent travailler ensemble pour repérer les familles en difficulté, rapporte The Telegraph.

Cela survient alors que le nombre d’étudiants scolarisés à domicile a augmenté ces derniers temps – mais le dernier bond est presque le double des chiffres observés ces dernières années.

Selon l’Association des directeurs des services à l’enfance (ADCS), qui mène une enquête annuelle auprès des autorités locales sur la question, le nombre d’enfants scolarisés à la maison a augmenté d’environ 20% chaque année au cours des cinq dernières années.

Mais il a augmenté de 20 800 par rapport à l’année précédente le 1er octobre, avec plus de 75 000 enfants scolarisés à la maison.

Il n’est pas clair comment les enfants d’âge scolaire ont-ils tous ensemble quitté l’éducation? Crédit: AFP

L’ADCS estime que 19 510 élèves ont été retirés de la liste scolaire en septembre seulement.

Dans son dernier rapport, il a déclaré que les autorités locales ne savaient pas avec certitude combien de jeunes ne figuraient pas sur la liste scolaire car il n’y avait pas de registre statutaire des enfants scolarisés à domicile.

Anna Feuchtwang, directrice générale du Bureau national des enfants, a déclaré qu’il y a un besoin «urgent» de comprendre combien d’enfants ne reçoivent ni l’enseignement ni à l’école ni à la maison.

«Il est probable que des dizaines de milliers d’enfants manquent totalement d’éducation, vivent en marge et sont invisibles aux services», a déclaré Mme Feuchtwang.

«Loin de la sûreté et de la sécurité de l’école, et sans aucun apprentissage à domicile, ils sont plus à risque d’abus et d’exploitation, de participer à des activités criminelles et de manquer de soutien pour des besoins éducatifs spéciaux et des problèmes de santé mentale.»

Pendant ce temps, Amanda Spielman, l’inspecteur en chef des écoles en Angleterre, a qualifié la situation de « préoccupante ».

Elle a déclaré au Telegraph: «Bien que l’enseignement à domicile soit un choix positif pour certaines familles, tout le monde n’est pas équipé pour bien enseigner à leur enfant à la maison, et la décision ne doit jamais être prise à la légère.

«Il y a aussi une minorité d’enfants qui peuvent être à risque, hors de vue des autorités.»

Les enfants d’Angleterre ont pu retourner dans les salles de classe le 8 mars, après la fermeture des écoles pour la deuxième fois en l’espace d’un an.

Le gouvernement avait promis de mettre les écoles au premier plan de sa feuille de route en dehors du confinement, le retour des enfants en classe étant une priorité absolue.