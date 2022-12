Plus de 200 voitures s’écrasent sur un pont en Chine (VIDEO)

L’empilement a été causé par un brouillard extrêmement dense et des routes verglacées, selon des responsables

Un carambolage majeur impliquant plus de 200 voitures sur un pont de la ville chinoise de Zhengzhou a fait un mort mercredi, ont rapporté des responsables locaux. Selon les secouristes et la chaîne de télévision publique CCTV, l’incident aurait été causé par des conditions météorologiques extrêmement brumeuses et des routes verglacées.

Des photos et des séquences vidéo de l’accident, qui se sont répandues sur les réseaux sociaux, montrent des dizaines de voitures et de camions entassés sur le pont Zhengxin Huanghe, certaines personnes semblant coincées à l’intérieur de leurs véhicules.

“C’est trop effrayant. Plein de gens ici, je ne pense pas qu’on puisse descendre du pont. une personne pouvait être entendue dire dans l’un des clips vidéo.

Énorme carambolage sur le pont Zhengxin Huanghe dans le Henan… 3/n pic.twitter.com/rrGWj7Qxzy — Byron Wan (@Byron_Wan) 28 décembre 2022

Les météorologues ont déclaré que la visibilité dans un certain nombre de zones, y compris Zhenghzou, était inférieure à 500 mètres – et à certains endroits inférieure à 200 mètres – le matin de l’incident. La visibilité extrêmement médiocre associée aux routes verglacées serait la principale cause de l’accident.

Le service d’incendie local a dépêché un total de 11 camions de pompiers et 66 secouristes sur les lieux, ont rapporté les médias d’État, notant que le pont est toujours en cours de dégagement et a été fermé à la circulation jusqu’à nouvel ordre.

La police de Zhengzhou a jusqu’à présent confirmé avoir secouru 11 personnes coincées dans leurs voitures et signalé qu’une personne est décédée dans l’incident. Aucune déclaration officielle concernant les victimes ou les blessés n’a encore été publiée.