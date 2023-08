Plus de 200 responsables gouvernementaux et membres des forces de sécurité afghans tués après la prise du pouvoir par les talibans (ONU)

Plus de 200 anciens responsables du gouvernement et des forces de sécurité afghans ont été tués par les talibans au cours des deux années qui ont suivi leur prise de contrôle du pays, a révélé mardi l’ONU.

Un rapport publié par la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) indique que les dizaines de meurtres font partie d' »au moins 800 violations des droits de l’homme » commises par les talibans – y compris « disparitions forcées, arrestations et détentions arbitraires, torture et mauvais traitements ». et menaces » – entre le 15 août 2021 et le 30 juin 2023.

« Le rapport de la MANUA dresse un tableau qui donne à réfléchir sur le traitement réservé aux personnes affiliées à l’ancien gouvernement et aux forces de sécurité de l’Afghanistan depuis la prise de contrôle du pays par les talibans. Plus encore, étant donné qu’ils étaient assurés qu’ils ne seraient pas ciblés, c’est une trahison de la confiance du peuple », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, dans un communiqué.

« J’exhorte les autorités de facto à examiner attentivement les conclusions de ce rapport et à respecter leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme en empêchant de nouvelles violations et en tenant les auteurs responsables », a-t-il ajouté.

Le rapport indique que « les anciens membres de l’armée nationale afghane étaient les plus exposés aux violations des droits de l’homme, suivis par la police (à la fois la police nationale afghane et la police locale afghane) et les responsables de la direction nationale de la sécurité ».

Au moins 218 de ces violations étaient des exécutions extrajudiciaires visant d’anciens responsables gouvernementaux et des forces de sécurité, selon la MANUA.

« Dans la plupart des cas, des individus ont été détenus par les forces de sécurité de facto, souvent brièvement, avant d’être tués », indique le rapport. « Certains ont été emmenés dans des centres de détention et tués pendant leur garde à vue, d’autres ont été emmenés dans des lieux inconnus et tués, leurs corps soit jetés soit remis à des membres de leur famille. »

L’ONU a décrit un meurtre dans la province de Faryab en novembre 2022, au cours duquel un membre des forces de sécurité taliban a tiré et tué un ancien policier afghan alors qu’il se dirigeait vers la maison de son parent pour le dîner.

« La victime aurait été impliquée dans l’embuscade et le meurtre du frère de l’agresseur pendant l’ancien conflit armé », indique le rapport.

Dans un autre cas, le corps d’un ancien membre de l’armée afghane qui a été arrêté à son domicile à Kaboul a été rendu par les talibans aux membres de sa famille en janvier de cette année après qu’ils n’ont eu aucun contact ni aucune information sur son sort pendant environ trois mois, selon l’ONU

Le rapport indique également qu’il y a eu plus de 144 cas documentés de torture et de mauvais traitements contre d’anciens membres du gouvernement et de l’armée afghans, notamment « des passages à tabac avec des tuyaux, des câbles, des menaces verbales et des abus », et plus de 424 arrestations et détentions arbitraires.

Les violations auraient eu lieu dans les 34 provinces afghanes, les plus fréquentes se produisant dans les provinces de Kaboul, Kandahar et Balkh.

Dans une déclaration à l’Associated Press, le ministère des Affaires étrangères dirigé par les talibans a rejeté les conclusions, déclarant : « Meurtre sans procès, arrestation arbitraire, détention, torture et autres actes contre les droits de l’homme par les employés des institutions de sécurité de l’émirat islamique contre les employés et les forces de sécurité du gouvernement précédent n’ont pas été dénoncés. »