Plus de 200 propriétés de la communauté de stations de ski de la Colombie-Britannique ont reçu l’ordre d’évacuer à l’approche d’un feu de forêt

Plus de 200 propriétés dans la communauté de villégiature intérieure de la Colombie-Britannique d’Apex Mountain Village ont reçu l’ordre d’évacuer alors que les pompiers continuent de lutter contre un incendie de forêt dans la région.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen émis un ordre d’évacuation pour la région le lundi matin à cause de le feu de forêt de Keremeos Creek au sud-ouest de Penticton, en Colombie-Britannique, dans le sud de l’intérieur de la province. Des dizaines d’autres propriétés à Apex Mountain sont en alerte d’évacuation aussi bien.

La station de ski utilise ses enneigeurs pour projeter de la brume sur les bâtiments afin de les protéger de l’incendie.

James Shalman, directeur général du complexe, a déclaré que la GRC faisait du porte-à-porte avec l’ordre d’évacuation lundi.

“En ce moment, les choses se présentent bien, mais on ne sait jamais si le vent tourne et si Mère Nature tourne les choses de côté”, a-t-il déclaré.

Il a estimé que “quelques centaines” de personnes vivent dans le village pendant les mois d’été.

Le feu de forêt de 4,4 kilomètres carrés de Keremeos Creek, à environ 21 kilomètres au sud de Penticton, en Colombie-Britannique, est visible sur une photographie aérienne dimanche après-midi. (Soumis par BC Wildfire Service)

L’incendie, qui a été découvert vendredi, a été estimé pour la dernière fois à 4,4 kilomètres carrés et il est confirmé qu’il a détruit une structure jusqu’à présent.

Le BC Wildfire Service a déclaré que le feu est devenu plus agressif dimanche après-midi, en particulier dans le coin sud-ouest, et une estimation plus précise de la taille est attendue lundi.

La cause de l’incendie de forêt fait toujours l’objet d’une enquête, mais il a déjà forcé un certain nombre d’autres ordres d’évacuation et alertes dans la région.

Un deuxième feu de forêt important à l’intérieur, l’incendie du ruisseau Nohomin au nord-ouest de Lytton, se maintenait stable à environ 29 kilomètres carrés lundi matin.

Selon le BC Wildfire Service, les conditions de l’incendie sont restées chaudes et sèches dimanche, mais l’activité des incendies l’après-midi n’a pas augmenté autant que les jours précédents.