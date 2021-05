Plus de 200 ONG appellent à l’embargo des Nations Unies sur les armes au Myanmar

Citant les recherches d’Amnesty et les informations provenant d’autres sources fiables, il a déclaré que la Russie fournissait des avions de combat et des hélicoptères d’attaque au Myanmar, tandis que la Chine fournissait des avions de combat, des armes navales, des véhicules blindés, des drones de surveillance et aidait l’industrie navale indigène du Myanmar. En outre, a-t-il dit, les armes chinoises, les armes légères et les véhicules blindés ont été détournés vers des groupes armés ethniques, en particulier l’Armée de l’indépendance kachin.