Plus de 200 morts, des centaines de blessés après la collision de 2 trains dans l’est de l’Inde – National

Au moins 233 personnes ont été tuées et 900 blessées lorsque deux trains de voyageurs sont entrés en collision dans l’État indien d’Odisha, a déclaré samedi un responsable gouvernemental, faisant de l’accident ferroviaire le plus meurtrier du pays depuis plus d’une décennie.

Le nombre de morts dans l’accident de vendredi devrait augmenter, a déclaré le secrétaire en chef de l’État, Pradeep Jena, sur Twitter.

Il a ajouté que plus de 200 ambulances avaient été appelées sur les lieux de l’accident dans le district de Balasore à Odisha et que 100 médecins supplémentaires, en plus des 80 déjà présents, avaient été mobilisés.

Tôt samedi matin, des images vidéo de Reuters ont montré des policiers déplaçant des corps recouverts de tissus blancs hors des voies ferrées.

Des images vidéo de vendredi ont montré des sauveteurs escaladant l’un des trains mutilés pour trouver des survivants, tandis que des passagers appelaient à l’aide et sanglotaient à côté de l’épave.

CRÉDIT OBLIGATOIRE – Des sauveteurs travaillent sur le site de trains de voyageurs qui ont déraillé dans le district de Balasore, dans l'État indien d'Orissa, dans l'est du pays, le vendredi 2 juin 2023.



La collision s’est produite vendredi vers 19h00 heure locale (13h30 GMT) lorsque le Howrah Superfast Express, qui relie Bangalore à Howrah, au Bengale occidental, est entré en collision avec le Coromandel Express, qui relie Kolkata à Chennai.

Les autorités ont fourni des récits contradictoires sur le train qui a déraillé le premier pour s’emmêler avec l’autre. Le ministère des Chemins de fer a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’incident.

Bien que le secrétaire en chef Jena et certains médias aient suggéré qu’un train de marchandises était également impliqué dans l’accident, les autorités ferroviaires n’ont pas encore commenté cette possibilité.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été montée, impliquant des centaines de pompiers et de policiers ainsi que des chiens renifleurs. Des équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe étaient également sur place.

Vendredi, des centaines de jeunes ont fait la queue devant un hôpital gouvernemental à Soro d’Odisha pour donner du sang.

Selon Indian Railways, son réseau facilite le transport de plus de 13 millions de personnes chaque jour. Mais le monopole d’État a eu un bilan de sécurité inégal en raison du vieillissement des infrastructures.

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a déclaré une journée de deuil d’État le 3 juin en signe de respect envers les victimes.

