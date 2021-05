Plus de 200 détenus alors que les manifestants du 1er mai défient le verrouillage du coronavirus en Turquie (VIDEO)

Des dizaines de manifestants ont tenté de défiler sur l’emblématique place Taksim d’Istanbul, à l’occasion de la fête du Travail. Des groupes de manifestants ont tenté d’approcher la place de différentes directions, mais ils ont été accueillis par une force massive de policiers anti-émeute et en civil.

Des images de la scène montrent plusieurs policiers manipulant des manifestants, les mettant au sol et les emmenant dans des bus de police. Des agents ont été vus se bagarrer avec les manifestants et utiliser du gaz poivré sur eux, ainsi que déployer à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes.

Le bureau du gouverneur d’Istanbul a déclaré que certains syndicats avaient été autorisés à organiser certains événements pour marquer la fête, tandis que seuls ceux qui s’étaient rassemblés « illégalement » en violation des règles Covid-19 ont été pris pour cible par la police après avoir ignoré les appels à se disperser.

Une démonstration à plus petite échelle a également été tentée dans la ville portuaire d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie. Au total, plus de 200 personnes ont été arrêtées à travers le pays pendant les manifestations.

Le 1er mai de cette année tombe lors d’un verrouillage partiel de 17 jours en Turquie, annoncé par les autorités plus tôt cette semaine. Le verrouillage comprend des ordonnances de maintien à la maison, ainsi que la fermeture d’écoles et de certaines entreprises dans le but d’arrêter la propagation récemment accélérée du coronavirus dans le pays.

Avant le 1er mai, le chef de la police turque aurait également publié une circulaire spéciale, exhortant les agents à arrêter quiconque filme ou enregistre la police lors des manifestations et « une action en justice » contre eux. Selon le document, diffusé par les médias turcs, l’enregistrement audio et vidéo viole la vie privée des policiers, qui sont filmés sans leur consentement.

Alors que la circulaire a été qualifiée d’illégale et critiquée comme une menace pour les droits des citoyens par des groupes de défense, la police est restée silencieuse sur la question et n’a pas confirmé si le document était authentique.

