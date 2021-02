Plus de 200 membres de l’administration Obama ont exhorté le Congrès à «aller grand» sur les contrôles de relance, malgré les «faiseurs de peur» qui tentent de «diluer».

La lettre ouverte, publié en ligne sur le site de la campagne Investir en Amérique maintenant, a exhorté le Congrès à ne pas réduire son projet de loi de relance en réponse aux critiques des républicains sur les dépenses déficitaires.

En réduisant le projet de loi, les démocrates risquaient de répéter la même erreur qu’ils avaient commise il y a 12 ans, au milieu de la dernière crise économique, selon la lettre.

Il a déclaré que la décision du Congrès dirigé par les démocrates en 2009 d’adopter un plan de relance de 787 milliards de dollars – ce qui était moins que ce que certains économistes à l’époque avaient déclaré était nécessaire – prolongeait inutilement la Grande Récession.

Parlant d’un paquet adopté pour atténuer les effets de la crise économique de 2009, la lettre disait que la «résistance» du gouvernement à essayer de «diluer» a utilisé un temps précieux et «dilué l’aide» qui a atteint les familles en difficulté et les petites entreprises.

«Ces efforts à courte vue ont fini par prolonger la souffrance économique et ont inhibé notre capacité à rebondir rapidement.»

«Nous ne pouvons pas laisser la même chose se reproduire.»

La lettre a ensuite déclaré que Biden faisait face à une «crise encore pire» que celle à laquelle la nation a été confrontée en 2009.

«Une crise sanitaire nationale qui a entraîné la mort de plus de 400 000 Américains en plus d’une catastrophe économique qui a mis des dizaines de millions de personnes au chômage et fermé des centaines de milliers d’entreprises, les deux crises frappant particulièrement durement les communautés de couleur». il a lu.

La lettre disait qu’il était malheureux que les efforts de Biden pour restaurer l’entreprise en doublant durement les poches des Américains aient rencontré une opposition.

Parmi les signataires figuraient l’ancien secrétaire au Travail Tom Perez, l’ancien secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Kathleen Sebelius, et Julian Castro, ancien secrétaire américain au logement et au développement urbain, pour n’en nommer que quelques-uns.

Selon les rapports du New York Times, Castro a affirmé dans une interview la nécessité «d’apprendre du passé».

APPRENEZ DU PASSÉ

«Si nous avons le pouvoir de répondre aux besoins des Américains, nous devons le faire immédiatement, que les républicains du Congrès soient d’accord ou non», a-t-il déclaré.

Les législateurs ont adopté aujourd’hui celui du président Biden Plan budgétaire Covid de 1,9 billion de dollars avec des chèques de relance de 1400 $ à l’issue d’environ 15 heures de débat et de votes consécutifs sur des dizaines d’amendements.

Le budget a été adopté après que le vice-président Kamala Harris a brisé une impasse partisane 50-50.

Il ouvre la voie au dernier programme d’aide aux Américains au milieu de la pandémie.

Le plan de 1,9 billion de dollars vise à développer les attaques contre les coronavirus, à stimuler les emplois et à relancer l’économie en panne de l’Amérique.

Mais la dernière série de contrôles de relance n’est peut-être pas aussi généreuse comme le premier et le second.

Des chèques de stimulation de 1 200 $ ont été payés l’an dernier et ont été suivis d’un paiement supplémentaire de 600 $ en janvier.

Un troisième paiement de 1400 $ a maintenant été approuvé, mais tout le monde ne l’obtiendra pas.

Un amendement déposé par le sénateur démocrate Joe Manchin demandait « contribuables à revenu élevé » être exclu.

Cette motion a été adoptée et reflète les appels similaires des républicains à resserrer les exigences, bien qu’elle ne soit pas contraignante.

Les détails en seront convenus ultérieurement.