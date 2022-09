Plus de 200 baleines sont mortes sur une plage de Tasmanie – une photo montre l’ampleur de l’échouage massif

Environ 230 globicéphales se sont échoués sur la côte ouest de la Tasmanie en Australie.

Seulement 35 des baleines échouées ont survécu.

En 2020, quelque 470 baleines se sont échouées au même endroit.

Environ 230 globicéphales ont été retrouvés échoués mercredi sur la côte ouest de la Tasmanie en Australie. Malgré les efforts de sauvetage des experts en conservation marine, plus de 200 des baleines échouées sont mortes.

“Nous avons identifié les animaux qui ont les meilleures chances de survie”, a déclaré Brandon Clarke, un représentant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, dans un enregistrement d’interview du 22 septembre partagé avec Insider. Seules 35 baleines ont survécu à l’échouage, a ajouté Clarke.

Une photo prise le 21 septembre et publiée par le département des ressources naturelles et de l’environnement de Tasmanie montre l’ampleur de la crise, avec des dizaines de baleines s’étendant le long de la plage et à peine couvertes d’eau.

Alors que la plupart des baleines se sont échouées sur Ocean Beach, un certain nombre de baleines se sont échouées sur un plat de sable à l’intérieur du port de Macquarie, selon un communiqué de presse du gouvernement.

“Ces animaux qui étaient vivants, nous les avons gardés à l’aise, nous leur avons fourni l’ombre que nous pouvions”, a déclaré Clarke. Il a ajouté que le “surf là-bas à Ocean Beach” avait “fait des ravages” sur les baleines qui habitent la côte ouest de la Tasmanie.

L’incident survient deux ans après que l’Australie a connu le pire échouage de baleines de son histoire. En 2020, quelque 470 globicéphales se sont échoués au même endroit sur la côte ouest de la Tasmanie, et plus de 350 de ces baleines sont mortes, Reuters a rapporté, citant des responsables locaux. Quelque 111 baleines ont été sauvées.

“Malheureusement, nous avons un taux de mortalité élevé dans cet échouage particulier, principalement en raison des conditions d’exposition sur Ocean Beach”, a déclaré Clarke à propos de l’échouage massif mercredi, ajoutant que lors de l’incident de 2020, les baleines s’étaient échouées dans des “eaux abritées”. .”

Il n’a pas été officiellement déterminé pourquoi des échouages ​​massifs se produisent sur la côte ouest de la Tasmanie, mais la scientifique de la faune Vanessa Pirotta pense que la raison pourrait être de nature écologique.

“Le fait que nous ayons vu des espèces similaires, au même moment, au même endroit, se reproduisant en termes d’échouage au même endroit pourrait fournir une sorte d’indication qu’il pourrait y avoir quelque chose d’environnemental ici”, Pirotta, qui se spécialise dans les mammifères marins, a déclaré à l’Associated Press.

Un échouage massif peut également se produire lorsqu’un groupe de baleines est “égaré par un individu malade” ou simplement “effrayé par quelque chose dans l’eau”. Pirotta a déclaré dans une interview au New York Times.

Un jour avant l’échouement massif, 14 cachalots ont été retrouvés morts sur King Island en Tasmanie, selon l’AP, citant des élus locaux. Les autorités australiennes de la faune enquêtent sur ce qui a tué les baleines, selon le rapport.