Plus de 200 attaques anti-drag documentées à travers les États-Unis alors que la nation mène des menaces mondiales contre les événements LGBT +

Les manifestations anti-drag et les actes de violence incités par des abus homophobes et transphobes ont augmenté au cours de l’année dernière, avec une augmentation marquée de la rhétorique en ligne contre les personnes LGBT + alimentant les menaces hors ligne d’événements de drag, selon un rapport récemment publié par les chiens de garde de l’extrémisme.

De juin 2022 à mai 2023, les incidents ciblant les dragsters et les personnes et lieux qui les hébergent se sont accélérés aux États-Unis, avec des menaces similaires faisant surface au Royaume-Uni, selon le rapport de l’Institute for Strategic Dialogue publié le 22 juin.

De telles menaces ont été portées non seulement par des gangs néo-fascistes comme les Proud Boys, dont les membres ont cherché à plusieurs reprises à mettre fin aux événements de drag à travers le pays, mais aussi par une constellation de groupes d’extrême droite disparates unis contre les personnes et les événements LGBT +, le rapport trouvé.

Le rapport a découvert 203 incidents menaçants en ligne et hors ligne au cours de l’année dernière, dont près de la moitié visaient des heures d’histoires de drag queens où des artistes colorés lisent des livres aux enfants et à leurs familles dans les bibliothèques et les librairies. D’autres incidents ont ciblé des spectacles de dragsters, des brunchs de dragsters et des jeux de bingo drag.

Le chapitre des Proud Boys a ciblé 60 événements de ce type, dont plus de la moitié ont entraîné des affrontements physiques et verbaux, selon le rapport.

Le rapport a également trouvé 57 événements de traînée pour tous les âges ciblés au Royaume-Uni au cours de la même période, dont 10 ont été annulés à l’avance en raison de menaces. Les manifestants ont assisté à 51 d’entre eux.

Alors que la mobilisation des menaces anti-drag a fait surface à travers le monde, les États-Unis ont connu de loin le plus grand nombre d’incidents – et le seul pays examiné dans le rapport dans lequel il y a eu des attaques violentes contre des événements de drag – tandis que les organisateurs américains mettent en place tendances des récits et tactiques anti-LGBT+ ailleurs, selon le rapport.

Les acteurs anti-drag mondiaux se sont appuyés sur un ensemble commun de tactiques ciblant les événements de drag – souvent avec le soutien d’influenceurs en ligne d’extrême droite qui sont au cœur de la diffusion de contenu anti-LGBT + – pour inclure des manifestations, des actes de vandalisme et des intimidations et menaces pures et simples, ainsi qu’en encourageant les gens à « doxx » ou à publier des informations privées sur les artistes de dragsters et les personnes LGBT + et leurs alliés, ou en permettant aux abonnés des médias sociaux de promouvoir la violence dans les sections de commentaires et les fils de discussion que le rapport assimile à l’incitation.

Les incidents sont alimentés par des affirmations sans fondement selon lesquelles les artistes de dragsters « soignent » les enfants, ravivant une insulte homophobe et transphobe de longue date accusant les personnes LGBT + de pédophilie et de maltraitance d’enfants.

Les acteurs anti-drag au Royaume-Uni « importent » également une telle rhétorique et stratégies anti-LGBT + des États-Unis, y compris l’utilisation de l’insulte « groomer », selon le rapport. Il y a également de plus en plus de rapports d’abus et de harcèlement d’artistes de dragsters et de participants, et plusieurs événements ont été annulés en raison de problèmes de sécurité, selon le rapport.

Les États-Unis sont également le seul pays examiné dans le rapport où une législation a été introduite et promulguée avec succès pour empêcher les performances de traînée.

« Les chiffres de ce rapport suggèrent que nous courons le risque d’un dangereux retour en arrière vers la haine et la violence dirigées contre les personnes LGBTQ+ », a déclaré Clara Martiny, analyste de recherche numérique à l’ISD, dans un communiqué accompagnant le rapport.

« Il n’est pas surprenant que lorsque les dirigeants politiques proposent une législation anti-LGBTQ+ et que les écoles soient obligées de censurer les voix LGBTQ+, les menaces anti-LGBTQ+ et le harcèlement augmentent », a-t-elle ajouté.

Un nombre record de projets de loi ayant un impact sur les LGBT+ américains ont été introduits dans les législatures des États en 2023, ciblant en grande partie les soins affirmant le genre pour les jeunes transgenres. Au cours des dernières années, les législateurs républicains ont avancé des dizaines de projets de loi qui réglementeraient ou criminaliseraient fortement les jeunes trans, des sports qu’ils peuvent pratiquer seuls aux toilettes, des noms ou des pronoms qu’ils peuvent utiliser, et ce qui est médicalement recommandé et potentiellement la vie. -sauver les soins médicaux qu’ils peuvent recevoir.

D’autres lois ont explicitement interdit les performances de drag sur la propriété publique, ou spécifiquement interdit le drag dans les bibliothèques, le débat et la rhétorique entourant ces projets de loi reflétant les remarques en ligne confondant drag et actes sexuels publics.

L’influenceuse d’extrême droite Chaya Raichik et ses comptes de médias sociaux Libs of Tik Tok sont parmi les diffuseurs les plus populaires et les plus prolifiques de contenu anti-drag analysés dans le rapport.

Alors que les Proud Boys ont ouvertement discuté de plans pour cibler les événements de drag, une telle organisation a également impliqué des campagnes dites de «droits des parents» et des groupes d’activistes similaires qui ont émergé de l’opposition aux vaccins Covid-19 et aux mesures de sécurité dans les écoles, selon le rapport.

Le rapport note l’évolution des campagnes sur les «droits des parents», des mouvements contre la déségrégation des écoles et de l’éducation sexuelle aux efforts actuels contre «l’endoctrinement» et la «sexualisation» perçus par la gauche des enfants qui découvrent les personnes LGBT +.

L’un de ces groupes, Protect Texas Kids, était présent lors de 13 manifestations anti-drag dans l’État au cours de l’année dernière, dont neuf se sont terminées par des cours verbaux ou physiques, selon le rapport. Lors d’un événement en décembre 2022, le groupe a été rejoint par des membres des Proud Boys, le néo-nazi Aryan Freedom Network, des groupes nationalistes chrétiens et Open Carry Texas, qui préconise le port ouvert d’armes à feu, selon le rapport.

Après l’événement, qui a été interrompu par les forces de l’ordre, une entreprise voisine a annulé une heure du conte prévue, que Protect Texas Kids a célébrée, selon le rapport.

Guardians of Divinity, basé à New York, qui a émergé des efforts d’activisme anti-vaccin, a orchestré 21 événements anti-drag au cours de la dernière année, dont 16 se sont terminés par des affrontements verbaux ou physiques, selon le rapport.

Après avoir été ciblée en ligne par le groupe de « droits des parents » Awake Illinois et les Proud Boys, une boulangerie de la banlieue de Chicago qui organisait des événements de dragsters a reçu des notes de menaces et des assaillants ont brisé des fenêtres et peint des insultes homophobes à la bombe. En avril, le propriétaire de la boulangerie a annoncé son intention de déménager dans un endroit plus « acceptant » après une campagne de financement participatif réussie.

Le rapport a recueilli des incidents en surveillant les canaux Telegram basés aux États-Unis, les profils Twitter et les groupes Facebook, avec une analyse du projet Armed Conflict Location and Event Data Project, du Crowd Counting Consortium et des rapports précédents sur l’activité anti-drag des groupes de défense des droits civiques et des organisations de défense, y compris GLAAD et le Southern Poverty Law Center.

L’ISD a exhorté les décideurs politiques des États à améliorer le signalement des crimes de haine, à mettre en œuvre des protections contre la discrimination pour les étudiants LGBT + et à améliorer la vigilance des forces de l’ordre sur «les tactiques, techniques et procédures avancées en ligne et hors ligne par des groupes ciblant les événements de traînée».

« La propagation de la haine anti-LGBTQ+ aux États-Unis progresse dans le monde entier », a déclaré le directeur exécutif américain de l’ISD, Dixon Osburn, dans un communiqué.

« Il est impératif que les décideurs politiques s’attaquent à la montée de la haine et de l’extrémisme en ligne et hors ligne », a-t-il ajouté. « Cela commence par prendre au sérieux les menaces en ligne. Nous devons être proactifs dans la protection des communautés LGBTQ+ pour éviter un effet boule de neige de la haine. »