Plus de 200 000 artefacts découverts lors de fouilles sur la Colline du Parlement

Plus de 200 000 artefacts datant de 1827 ont été découverts par des archéologues lors de fouilles autour de l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement.

Les fouilles de Barrack Hill, un avant-poste militaire qui comprenait trois casernes, une prison, une écurie, une cuisine et un poste de garde situé sur l’actuelle colline du Parlement, ont commencé au printemps 2019. L’avant-poste militaire a été créé par le lieutenant-colonel John By en 1827, et utilisé jusqu’en 1858, par les soldats britanniques construisant le canal Rideau.

« Cette collection est ce que les soldats de base possédaient », a déclaré Stephen Jarrett, responsable archéologique de la rénovation de l’édifice du Centre. “C’est très intéressant de voir ce qu’ils ont la capacité économique d’acheter.”

Les découvertes vintage comprennent un pot de chambre blanc et bleu en grande partie intact, des pièces de monnaie du début des années 1800, des boutons d’uniformes militaires britanniques, des dés, une bouteille de vin, une bouteille de gin, des restes de semelles de chaussures en cuir, ainsi que de nombreuses assiettes pour adultes et enfants. Jarrett a déclaré que les artefacts donnent un aperçu de la vie et du niveau de prospérité économique que les soldats doivent avoir pour acheter de l’alcool et des jouets pour enfants.

“Cela leur donne une connexion personnelle dans le temps avec nous”, a déclaré Jarrett.

Certains des artefacts, y compris les bouteilles en verre et les vêtements de table, sont en meilleur état que d’autres pour une raison : les toilettes. Sans plomberie moderne, les gens du début au milieu des années 1800 se débarrassaient des matières organiques et non organiques en les jetant dans les dépendances. Jarrett a déclaré que la plupart du temps, le travail de récupération de ces objets n’était pas trop grave, bien qu’il ait déclaré qu’une ancienne dépendance était encore “humide”.

Un grand pot de chambre blanc et bleu est posé sur une table à côté de deux bouteilles en verre colorées. (Nouvelles nationales de CTV)

“Le contexte des toilettes permet la survie de restes inorganiques comme les vêtements et le cuir”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’élimination des céramiques et autres objets cassables de cette manière permet de s’assurer qu’ils ne sont pas piétinés. “Ils survivent mieux.”

Bien que cela ne soit pas surprenant, Jarrett a déclaré que la découverte de plus de 200 000 artefacts était un record pour lui.

Une tasse pour enfant rose, maintenue avec du ruban adhésif, a été découverte sur le site de Barrack Hill. (Nouvelles nationales de CTV)

“Il s’agit moins de ce qu’ils ont trouvé, mais de ce que nous avons trouvé qui nous dit comment les militaires ont utilisé le site et vécu sur le site”, a déclaré Jarrett. Barrack Hill a été construit pour abriter environ 150 soldats et leurs familles.

Reste à savoir ce qu’il advient des artefacts maintenant qu’ils ont été nettoyés, recollés et catalogués.

Un insigne militaire en cuivre repose sur ce qui semble être un plateau de cuisine en plastique. L’image de ce à quoi cela aurait ressemblé est affichée à côté de l’artefact. (Nouvelles nationales de CTV)