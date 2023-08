Plus de 20 types de boissons énergisantes sont désormais incluses dans le rappel canadien

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a élargi son rappel de boissons énergisantes pour inclure plus de 25 marques, avertissant que les produits pourraient ne pas être sûrs à la consommation en raison de leur teneur en caféine.

L’agence a élargi mardi son avis de rappel pour inclure des marques telles que Sonic the Hedgehog, Toxic Rick et Bob Ross. L’ACIA a commencé à rappeler les boissons en juillet parce qu’elle ne respecte pas les exigences concernant la teneur en caféine et n’étiquete pas ses produits en anglais et en français.

« Des niveaux élevés de caféine peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des enfants, des personnes enceintes, des personnes qui allaitent et des personnes sensibles à la caféine », indique l’avis.

Le message indiquait que les gens ne devraient pas servir, vendre ou boire les produits. Il indique que les autorités n’ont constaté aucune maladie signalée, mais l’annonce indique qu’ils ont décidé du rappel après que Santé Canada a effectué une évaluation des risques.

Les parents, les pédiatres et les politiciens ont longtemps alerté sur les boissons énergisantes, qui sont souvent vendues dans une large gamme de saveurs fruitées dans des canettes aux couleurs vives.

Au début du mois dernier, le sénateur américain Chuck Schumer a appelé la Food and Drug Administration (FDA) pour enquêter sur une boisson énergisante soutenue par des influenceurs appelée PRIME, soulevant des inquiétudes quant à ses niveaux de caféine et à ce qu’il a qualifié de marketing ciblé auprès des enfants.

PRIME faisait partie du rappel canadien en juillet.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a élargi mardi son rappel de boissons énergisantes pour inclure les marques suivantes, de gauche à droite : Bob Ross, Toxic Rick, Sonic the Hedgehog, Mega Pachi et Zoa. (Fourni par l’Agence canadienne d’inspection des aliments)

Certains pédiatres ont dit que les enfants et les adolescents devraient éviter des boissons énergisantes car les quantités élevées de caféine peut provoquer une gamme d’effets secondaires physiques et psychologiques. Au fil du temps, la teneur élevée en sucre peut conduire à l’obésité, au diabète et à d’autres maladies cardiaques.

La charge de caféine peut également provoquer des problèmes psychologiques à long terme, notamment de l’anxiété, de l’irritabilité et des crises de panique.

L’apport maximal en caféine recommandé par Santé Canada pour les enfants de moins de 18 ans est de 2,5 milligrammes par kilogramme de poids corporel.