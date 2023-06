Plus de 20 soldats américains blessés en Syrie — RT World News

L' »accident » de l’hélicoptère n’a pas été causé par des tirs ennemis, selon le Commandement central américain

Un accident d’hélicoptère en Syrie a laissé 22 militaires américains avec des blessures plus ou moins graves, selon le Commandement central américain (CENTCOM). L’incident s’est produit ce week-end dans le nord du pays, a indiqué CENTCOM dans un communiqué publié mardi sur Twitter.

« Un accident d’hélicoptère dans le nord-est de la Syrie a fait des blessés à des degrés divers », la déclaration lue.

Selon le CENTCOM, 12 soldats recevaient des soins en Syrie, tandis que dix autres devaient être déplacés vers « établissements de soins supérieurs » en dehors de la région.

La cause de l’incident fait l’objet d’une enquête, mais « Aucun tir ennemi n’a été signalé », il a souligné.

Quelque 900 soldats américains restent dans le nord-est de la Syrie, riche en pétrole, après y avoir été déployés au milieu des années 2010 sous prétexte de combattre les militants de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et de conseiller les milices kurdes. Damas considère illégale la présence des Américains sur son territoire et s’en est plaint à plusieurs reprises à l’ONU. La position du gouvernement syrien est partagée par la Russie et l’Iran, qui ont aidé le pays à lutter contre le terrorisme.

EN SAVOIR PLUS:

La Russie et le monde islamique partagent une vision géopolitique (émissaire syrien)

Ces dernières années, le contingent américain en Syrie a subi plusieurs attaques de militants islamistes et de ce que les États-Unis appellent des combattants soutenus par l’Iran. Fin mars, une frappe de drone sur une base américaine a tué un entrepreneur et blessé cinq soldats américains et un autre entrepreneur. Les États-Unis ont riposté en lançant des frappes aériennes sur plusieurs sites de la province orientale de Deir el-Zour, à la frontière avec l’Irak.