Plus de 20 recettes de petit-déjeuner saines pour le cœur en 3 étapes et 5 ingrédients

Commencez votre journée du bon pied avec l’un de ces petits déjeuners savoureux et bons pour le cœur ! Ces recettes ne contiennent pas plus de cinq ingrédients savoureux et sont prêtes en trois étapes ou moins pour un repas simple et délicieux. Il a été démontré que réduire votre consommation de sodium et de gras saturés aide à réduire votre risque de maladie cardiaque et d’hypertension artérielle, c’est pourquoi ces recettes sont faibles en gras saturés et en sodium pour favoriser cette réduction. Essayez des options comme notre pain grillé aux épinards et aux œufs et notre smoothie aux cerises et à l’ananas pour un repas matinal nourrissant qui aidera votre cœur à fonctionner au mieux.

Toast aux épinards et aux œufs de patate douce Oubliez le gluten et faites le plein de vitamine C avec cette recette saine de toast à la patate douce. Garnie d’épinards, d’œuf et d’un soupçon de sauce piquante, c’est une délicieuse alternative aux œufs Bénédicte.

Toast au fromage blanc Ali Redmond

Vous en avez assez des toasts qui ne calment pas votre faim ? Dites bonjour à nos délicieux et nutritifs toasts au fromage cottage ! Ces toasts, faits de pain complet et garnis de fromage cottage crémeux, ne sont que le début d’une série de variantes savoureuses à essayer.

Smoothie cerise-ananas Bien Manger

Les cerises contiennent de la vitamine E, de la vitamine C et des polyphénols, des nutriments qui peuvent aider à réduire l’inflammation dans le corps. Le jus acidulé de grenade et de cerise se marie bien avec l’ananas écrasé et le yaourt crémeux.

Gruau à la framboise et à la vanille riche en fibres Photographe : Rachel Marek, styliste culinaire : Holly Dreesman

Commencez la journée du bon pied avec ces flocons d’avoine à la framboise et à la vanille. Ce petit-déjeuner à emporter fournit 8 grammes de fibres, ainsi que des probiotiques du kéfir qui peuvent aider à soutenir un système digestif sain. Nous adorons les framboises fraîches et sucrées pour couronner ce petit-déjeuner facile, mais n’importe laquelle de vos baies préférées ou des fruits frais hachés feront l’affaire.

Sandwich gaufré au beurre de cacahuète et aux baies Sara Haas

Les gaufres au congélateur aux céréales complètes constituent la base idéale pour un petit-déjeuner nourrissant qui a le même goût qu’un sandwich classique au beurre de cacahuète et à la confiture. Nous utilisons du beurre de cacahuète croquant pour ajouter de la texture, mais vous pouvez le remplacer par du beurre crémeux, si vous préférez. Si vous n’avez pas de baies fraîches sous la main, vous pouvez utiliser des baies surgelées ; faites-les chauffer au micro-ondes dans un petit bol pendant environ 30 secondes pour les décongeler avant de les ajouter au sandwich.

Smoothie crémeux à la fraise Photographe / Brie Passano, styliste culinaire / Annie Probst, styliste d’accessoires / Holly Raibikis

Difficile de battre cette recette de smoothies aux fraises rapides et faciles. Il vous suffit de cinq ingrédients et de cinq minutes. Elle est également polyvalente : vous pouvez utiliser n’importe quel lait non sucré pour l’onctuosité, votre yaourt préféré et le sirop d’érable ou le miel sont facultatifs. L’extrait de vanille agit comme une excellente toile de fond de saveur qui fonctionnera avec la plupart des fruits. Mélangez !

Sucettes glacées aux fruits et au granola En ajoutant du granola à cette recette de sucettes glacées, vous transformez cette friandise glacée en un petit-déjeuner sain à emporter. Le kéfir apporte un pouvoir probiotique, tandis que le miel et les fruits ajoutent une touche de douceur.

Toast au beurre d’amandes et raisins grillés Ted et Chelsea Cavanaugh

Une tranche de pain grillé au beurre d’amandes est garnie de raisins rôtis pour une touche sucrée et noisetée. Cette variante à trois ingrédients du classique PB & J constitue un petit-déjeuner ou une collation rapide et savoureuse.

Smoothie aux épinards, beurre de cacahuète et banane Ali Redmond

Le beurre de cacahuète et la banane sont un combo classique qui est encore plus délicieux avec l’ajout de kéfir acidulé riche en probiotiques. De plus, ce smoothie au beurre de cacahuète et à la banane vous aide à augmenter vos portions de légumes pour la journée avec un peu d’épinards au goût doux.

Muesli aux framboises Commencez votre journée avec des céréales complètes, des fibres et des protéines avec ce petit-déjeuner facile.

Gaufre du Sud-Ouest Ce sandwich ouvert aux œufs a une touche de style sud-ouest avec de l’avocat et de la salsa fraîche. Et alors que vous vous attendriez normalement à le servir sur du pain grillé ou un muffin anglais, nous avons changé les choses en le servant sur une gaufre aux céréales complètes.

Smoothie fraise-chocolat Ce smoothie crémeux et riche à la fraise et au chocolat saura vous satisfaire lorsque vous aurez envie de chocolat. C’est presque comme prendre un dessert au petit-déjeuner.

Pancakes à la banane à deux ingrédients Ces crêpes délicieuses et incroyablement simples à préparer sont meilleures juste après la cuisson. Avec seulement des œufs et une banane, vous pouvez obtenir des crêpes saines sans céréales et sans sucre ajouté.

Toast à l’avocat et bagel tout inclus Retrouvez toute la saveur d’un bagel tout garni et l’onctuosité d’un toast à l’avocat dans un petit-déjeuner sain. Il suffit de griller, de garnir, de saupoudrer et de déguster ce repas matinal rapide lorsque vous devez sortir rapidement. Vous voulez aller plus loin ? Garnissez-le d’un œuf poché ou au plat.

Smoothie protéiné au chocolat et à la banane Les lentilles rouges apportent à ce smoothie un apport en protéines végétales. Pour rendre ce smoothie végétalien, essayez d’utiliser une boisson à base de noix de coco non sucrée ou du lait d’amande à la place du lait de vache.

Muffin anglais au beurre de cacahuète et à la confiture de baies de chia L’ajout de graines de chia dans la garniture rapide « confiture » ajoute des oméga-3 bons pour le cœur à cette recette de petit-déjeuner saine.

Toast au beurre de noix de cajou et à la clémentine Ted et Chelsea Cavanaugh

Ce toast à trois ingrédients utilise une clémentine fraîche et du beurre de noix de cajou pour une variante du classique PB & J. Dégustez ce toast pour un petit-déjeuner ou une collation rapide.

Smoothie fraise-ananas Mélangez du lait d’amande, des fraises et de l’ananas pour obtenir un smoothie si facile à préparer que vous pourrez le préparer même les matins les plus chargés. Un peu de beurre d’amande ajoute de la richesse et des protéines nourrissantes. Congelez une partie du lait d’amande pour une texture extra-glacée.

Smoothie aux baies, à la banane et au chou-fleur Incorporez vos légumes dans un smoothie tous les matins. Le chou-fleur en riz ajoute de l’épaisseur et de l’onctuosité à un smoothie au chou-fleur subtilement sucré qui met en valeur les saveurs fruitées des bananes et des baies.

Muffin anglais au beurre de cacahuète et à la banane Le beurre de cacahuète et la banane sont le couple de choc original. Garnissez un simple muffin anglais grillé avec ce duo, puis saupoudrez le tout d’une pincée de cannelle moulue pour un petit-déjeuner sain et de champions.