Plus de 20 recettes de collations saines pour le cœur à 5 ingrédients

Savourez les bienfaits de la simplicité avec ces recettes de collations préparées avec seulement cinq ingrédients ou moins. Ils constituent une excellente option pour une petite bouchée facile à retenir entre les repas. De plus, chacune de ces recettes est faible en gras saturés et en sodium pour aider à maintenir un cœur fort et sain. Des recettes salées comme nos mini poivrons farcis au fromage Pimiento aux friandises sucrées comme notre écorce de yogourt grec aux fraises et à la pistache, ces collations permettent de prendre soin de votre cœur rapidement, délicieusement et satisfaisantement.

Mini poivrons farcis au fromage Pimiento Ted et Chelsea Cavanaugh

Une tartinade rapide de piment farce ces mini poivrons pour un apéritif facile à trois ingrédients.

Smoothie aux fruits de la passion Photographe : Brie Goldman, styliste culinaire : Holly Dreesman

Ce smoothie à 3 ingrédients contient des fruits de la passion surgelés qui contiennent des tonnes de notes florales et une saveur acidulée. Bien que n’importe quel type de kiwi fonctionne, nous aimons le kiwi jaune, qui ajoute plus de saveur et de douceur naturelle et éclaircit la couleur. Goûtez et ajoutez une cuillère à café ou deux de miel à la fin pour équilibrer la saveur.

Boules d’énergie farcies au beurre de cacahuète Photographe : Morgan Hunt Glaze, styliste culinaire : Melissa Gray, styliste d’accessoires : Joshua Hoggle

Les cacahuètes font double emploi dans cette recette de collation facile : le beurre de cacahuète forme un centre crémeux tandis que les cacahuètes grillées hachées ajoutent un croquant bienvenu à l’extérieur. Nous préférons utiliser du beurre de cacahuète naturel, un peu plus gras et plus souple, pour aider à créer le centre gluant. Les dattes ajoutent une douceur naturelle à cette collation saine. Utilisez les restes du mélange de dattes pour colmater les trous dans les boules d’énergie. Emportez ces bouchées dans votre boîte à lunch pour une délicieuse collation le matin ou l’après-midi.

Fromage cottage fouetté léger et aéré Photographe : Rachel Marek, Styliste culinaire : Annie Probst

Donnez votre propre touche à cette recette de fromage cottage fouetté en la préparant avec vos herbes fraîches préférées. Vous pouvez l’utiliser comme trempette avec des légumes frais ou comme tartinade pour sandwich.

Boules énergétiques aux bleuets et au beurre de cacahuète Jamie Vespa

Ces boules d’énergie saines à base de beurre de cacahuète, de chocolat et de myrtilles déshydratées fournissent un mélange de glucides simples et complexes pour vous aider à faire le plein chaque fois que vous avez besoin d’un petit coup de pouce. Ils sont sans cuisson et faciles à préparer avec des ingrédients que vous avez probablement sous la main, comme l’avoine et le beurre de noix. N’hésitez pas à expérimenter différents mélanges, par exemple d’autres fruits secs ou des noix hachées, à la place des pépites de chocolat et des myrtilles.

Écorce de yaourt grec aux fraises et aux pistaches Ted + Chelsea Cavanaugh

Des fraises et des pistaches recouvrent une fine couche de yaourt grec pour une gâterie glacée colorée et savoureuse. Une pincée de miettes de biscuits au chocolat termine cette collation ou ce dessert satisfaisant.

Popcorn Citron-Parme Rehaussez votre pop-corn avec un peu de poivre citronné et de parmesan.

Pot de collation au fromage cottage Photographe : Rachel Marek, styliste culinaire : Holly Dreesman, styliste d’accessoires : Gabriel Greco

Cette collation crémeuse et croquante contient 20 grammes de protéines et 5 grammes de fibres dans un petit pot Mason. Ajouter les pois chiches juste avant de servir les gardera croquants. Si vous souhaitez tout conserver dans un seul pot, optez plutôt pour 1/4 tasse de pois chiches en conserve rincés.

Bouchées salées aux dattes et aux pistaches Une touche sucrée des dattes et des raisins secs associée au croquant et au goût de noisette des pistaches rendent ces bouchées parfaites pour une collation sur le pouce ou en accompagnement sur un plateau de fromages.

Bouchées Abricot-Stilton Photographe : Rachel Marek, styliste d’accessoires : Holly Dreesman, styliste culinaire : Gabriel Greco

Du fromage bleu savoureux et des abricots secs sucrés et acidulés se combinent pour former un apéritif de dernière minute impressionnant pour toute réunion. Le sirop d’agave clair a un goût sucré et neutre, tandis que le sirop d’agave foncé ajoutera plus de saveur de caramel. Si vous n’avez pas de sirop d’agave, vous pouvez utiliser du miel à la place.

Mélange montagnard fait maison Essayez ceci avec un mélange portable avec n’importe quelle combinaison de fruits secs et de noix.

Graines de courge musquée rôties Caitlin Bensel

Ne jetez pas vos graines de courge musquée ; rôtissez-les plutôt ! Les graines de courge musquée rôties constituent une excellente collation ou une garniture de salade. Dégustez-les nature ou agrémentés d’une des variantes ci-dessous.

Plantains à la friteuse à air Jacob Renard

Cette recette de plantains à la friteuse à air est l’endroit où la friteuse à air brille : sans sacrifier la saveur ou la texture, mais en gagnant du temps par rapport à leur cuisson dans une friteuse ou sur la cuisinière. Ces plantains friteurs à air sont sucrés et salés, avec une croûte délicieusement croustillante.

Smoothie cerise-ananas Bien manger

Les cerises contiennent de la vitamine E, de la vitamine C et des polyphénols, des nutriments qui peuvent aider à réduire l’inflammation dans le corps. Le jus acidulé de grenade et de cerise se marie bien avec l’ananas écrasé et le yaourt crémeux.

Dattes farcies aux amandes Les dattes Medjool sont plus tendres que leurs cousines Deglet Noor mi-sèches et donc beaucoup plus faciles à farcir d’amandes. Cette recette de collation santé peut également être transformée en un apéritif addictif en ajoutant un peu de fromage bleu à la farce.

Galettes de pommes de terre à la friteuse Adam Albright

Ces galettes de pommes de terre constituent un merveilleux apéritif, surtout pour les vacances. Garnissez-les d’une gamme d’ingrédients, des pommes et de la sauge à un aïoli aux poivrons rouges. Avec un extérieur croustillant et un centre crémeux, ces galettes de pommes de terre seront la star de tout rassemblement. Pour une touche colorée, essayez cette recette avec des pommes de terre violettes.

Bouchées d’ananas et de bacon à 2 ingrédients Jordan Prévôt

L’ananas frais enveloppé dans du bacon croustillant est le mélange ultime de saveurs sucrées et salées. Nous vous proposons ici ce combo gagnant sous la forme d’un apéritif à deux ingrédients facile à préparer pour les rassemblements de dernière minute. L’ananas frais et mûr donne les meilleurs résultats. Servir avec des cure-dents pour éviter les mains collantes.

Mini poivrons enveloppés de prosciutto Ted et Chelsea Cavanaugh

Enrouler du prosciutto autour de mini poivrons est un moyen simple de transformer le légume en un apéritif impressionnant et savoureux.

Pois chiches rôtis à la cannelle et au sucre Rôtir les pois chiches en conserve jusqu’à ce qu’ils soient croustillants constitue une collation simple et saine. Dans cette version des noix confites, les pois chiches sont enrobés de sucre à la cannelle pour les rendre irrésistibles ! Cette collation se déguste de préférence le jour même de sa préparation.

Beurre de cacahuète et banane de chanvre Johnny Autry

Les cœurs de chanvre ajoutent de la texture et du goût de noisette à cette collation facile à trois ingrédients. Le beurre de cacahuète crémeux ou croquant fonctionne bien ici.

Sucettes aux fruits et granola L’ajout de granola à cette recette de boissons gazeuses aux fruits la fait passer d’une friandise glacée à un petit-déjeuner sain à emporter. Le kéfir apporte un pouvoir probiotique, et le miel et les fruits ajoutent une touche de douceur.

Tomates grillées au cheddar et aux jalapeños Johnny Autry

Donnez aux tomates d’été à leur apogée une touche Tex-Mex avec cette garniture simple et fondante.