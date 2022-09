Plus de 20 pays conviennent d’augmenter la production d’hydrogène à faibles émissions d’ici 2030

Plus de 20 pays, le Japon en tête, ont convenu d’augmenter la production d’hydrogène à faibles émissions.

Les nations ont convenu d’augmenter la production à 90 millions de tonnes par an d’ici 2030.

Les pays participants sont les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne.

Obtenez les plus grandes histoires d’affaires envoyé par e-mail tous les jours de la semaine, ou rendez-vous au La première page de News24 Business.

Plus de 20 pays, le Japon en tête, ont convenu d’augmenter la production d’hydrogène à faibles émissions à au moins 90 millions de tonnes par an d’ici 2030 contre 1 million de tonnes actuellement, a annoncé lundi le ministère japonais de l’Industrie.

L’accord entre des pays comme les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne a été conclu lors de la réunion ministérielle sur l’énergie hydrogène à Tokyo.

De nombreux pays, dont le Japon, pauvre en ressources, sont confrontés à un risque historique pour leur sécurité énergétique suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, avec la menace de ruptures d’approvisionnement en gaz à un moment où l’offre mondiale est tendue et les prix au comptant montent en flèche.

“Nous pensons que l’augmentation stratégique de la production et de l’utilisation durables d’hydrogène à faible émission de carbone et renouvelable peut contribuer de manière significative à assurer la sécurité énergétique, la résilience et les objectifs climatiques”, a déclaré Tokyo.

Les responsables japonais n’ont pas donné de détails sur la manière dont l’objectif de production pourrait être atteint, sauf pour noter la nécessité pour davantage de pays et de régions de prendre des mesures concrètes pour augmenter la production durable d’hydrogène.

LIRE | La première centrale électrique à hydrogène d’Afrique vue produire de l’électricité en 2024

L’hydrogène est considéré comme le futur carburant vert de choix et la clé de la décarbonisation des industries qui dépendent du charbon, du gaz et du pétrole – comme l’acier et les produits chimiques – contribuant à leur tour à la lutte contre le réchauffement climatique. Il est également essentiel à l’objectif du Japon d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

L’objectif mondial de produire 90 millions de tonnes d’hydrogène bleu – produit à partir de gaz naturel mais éliminant les émissions en captant et en stockant le carbone émis – et d’hydrogène vert – extrait de l’eau par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables – par an d’ici 2030 est légèrement inférieur aux 95 millions de tonnes.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que 95 millions de tonnes sont nécessaires sur la même période pour aider à atteindre son scénario zéro net 2050.

“Un plus grand soutien politique est nécessaire pour favoriser des utilisations nouvelles et plus propres de [hydrogen] dans l’industrie lourde et le transport longue distance », a déclaré l’AIE dans un récent rapport.

Le Japon vise à augmenter son approvisionnement annuel en hydrogène, y compris les importations, à 3 millions de tonnes d’ici 2030, contre environ 2 millions actuellement.