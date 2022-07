Plus de 20 morts dans les inondations du sud de l’Iran (médias officiels)

Les inondations dans le sud de l’Iran ont tué au moins 22 personnes et en ont fait d’autres portées disparues à la suite de fortes pluies dans ce pays en grande partie aride, ont rapporté samedi les médias officiels.

L’Iran a subi des sécheresses répétées au cours de la dernière décennie, mais aussi des inondations régulières, un phénomène aggravé lorsque des pluies torrentielles tombent sur une terre brûlée par le soleil.

Des vidéos publiées sur les réseaux locaux et sociaux montraient des véhicules emportés par la montée des eaux de la rivière Roodball dans la province méridionale du Fars. Une vidéo montrait des adultes tirant un enfant d’une voiture alors qu’elle commençait à se déplacer en aval.

“Vingt et une personnes ont été tuées et deux sont toujours portées disparues”, lors des inondations qui ont touché plusieurs villes dans et autour du comté d’Estahban, Hossein Darvishi, chef provincial de la Société du Croissant-Rouge, a été cité par la télévision d’Etat.

Le gouverneur d’Estahban, Yousef Kargar, a déclaré “vers 17h00 hier, de fortes pluies… dans les parties centrales du comté d’Estahban ont provoqué des inondations”, selon l’agence de presse officielle IRNA.

L’incident s’est produit à 174 kilomètres à l’est de la capitale provinciale Shiraz lors d’un week-end d’été en Iran, lorsque les familles ont tendance à se diriger vers des zones plus fraîches telles que des rivières, des lacs et des vallées.

“Un certain nombre de personnes locales et de touristes (d’autres régions) qui s’étaient rendus au bord de la rivière et étaient présents dans le lit de la rivière ont été pris dans l’inondation en raison de la montée du niveau de l’eau”, a ajouté Kargar.

Le premier vice-président iranien Mohammad Mokhber a appelé le gouverneur de la province du Fars à ouvrir une enquête sur l’incident et « à indemniser les familles des victimes », selon l’IRNA.

Des photos publiées par la Société iranienne du Croissant-Rouge montraient des secouristes marchant sur un sol sec et craquelé tandis que d’autres cherchaient parmi les roseaux.