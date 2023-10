Plus de 20 morts après l’accident d’un bus touristique italien sur le viaduc de Venise | Nouvelles

Plus de 20 personnes ont été tuées et 18 blessées après qu’un bus transportant des touristes étrangers s’est écrasé sur un viaduc surélevé, a plongé d’environ 15 mètres (50 pieds) et a pris feu près de Venise, dans le nord de l’Italie, ont indiqué des responsables.

Le bus a quitté la route mardi soir vers 19h45 heure locale (17h45 GMT), a percuté une barrière, est tombé sur des lignes électriques et a pris feu, selon les informations.

« Une scène apocalyptique, il n’y a pas de mots », a déclaré le maire de Venise, Luigi Brugnaro, dans un message sur les réseaux sociaux.

Un deuil officiel a été déclaré à Venise à la mémoire des victimes, a indiqué le maire.

Une immense tragédie aura lieu, ce sera la notre communauté.

Il a subi le combat du citoyen, en mémoire du nombre d’hommes qui étaient dans l’autobus caduto.

Une scène apocalyptique, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL – Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 3 octobre 2023

[Unofficial translation: A huge tragedy struck our community this evening. I immediately ordered the city to mourn, in memory of the numerous victims who were on the fallen bus. An apocalyptic scene, there are no words.]

La cause de cet horrible accident n’était pas claire.

Le conseiller municipal de Venise, Renato Boraso, a déclaré que le bus transportait 40 passagers, dont 21 sont morts et 18 ont été blessés.

Boraso a averti que le bilan pourrait s’alourdir, car plusieurs des personnes blessées dans l’accident se trouvaient dans un état critique à l’hôpital.

« C’est une tragédie épouvantable, la ville est en deuil », a déclaré Boraso à la télévision Sky Italia.

Cinq des victimes étaient des Ukrainiens et une était allemande, a déclaré le préfet de Venise Michele Di Bari, représentant local du ministère de l’Intérieur. Le bus transportait également des passagers venus de France et de Croatie, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

« Le bus est totalement écrasé. Les pompiers ont eu du mal à évacuer un grand nombre de corps », a déclaré Di Bari à la télévision Sky Italia. Il a précisé que deux enfants figuraient parmi les victimes.

Tard dans la soirée de mardi, les sauveteurs avaient encore du mal à retirer l’épave du bus pour s’assurer qu’aucun autre passager n’était coincé à l’intérieur.

Le gouverneur de la région de Vénétie, Luca Zaia, a déclaré à la télévision nationale RAI que la cause de l’accident n’était toujours pas claire.

« Il s’agit d’une tragédie importante, mais il est difficile de comprendre comment cela s’est produit », a déclaré Zaia. « Le bus était neuf et électrique, et cette rue ne posait pas particulièrement de problèmes. »

La Première ministre Giorgia Meloni a exprimé ses condoléances, affirmant dans un communiqué que les pensées de son gouvernement allaient « aux victimes, à leurs familles et à leurs amis ».

L’Italie a connu un certain nombre d’accidents de bus meurtriers ces dernières années.

En 2017, 16 personnes à bord d’un bus transportant des étudiants hongrois sont mortes dans un accident près de la ville de Vérone, dans le nord du pays, tandis que 40 personnes sont mortes en 2013 lorsqu’un bus est tombé d’un viaduc dans le sud de l’Italie.