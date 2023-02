Plus de 20 000 morts dans les tremblements de terre Turquie-Syrie

Les chances de trouver plus de survivants diminuent avec le temps et les températures froides

Plus de 20 000 personnes ont perdu la vie et près de 80 000 ont été blessées dans la série de tremblements de terre catastrophiques qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie à partir de lundi, selon les derniers chiffres officiels. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri dans le froid hivernal.

Jeudi soir, le ministère turc de la Santé a mis à jour le nombre de morts à 17 406, avec 71 866 personnes blessées par les tremblements de terre. Les autorités syriennes ont estimé le nombre de morts à 1 347, tandis que les rebelles soutenus par l’Occident en ont revendiqué près de 1 800 de plus dans les territoires sous leur contrôle.

Un séisme de magnitude 7,7 a frappé la province turque de Kahramanmaras aux premières heures de lundi. Les deux répliques les plus fortes dans la province de Gaziantep ont respectivement atteint des magnitudes de 6,4 et 6,5.

Les survivants sont aux prises avec le manque d’abris dans les températures hivernales glaciales, et certains auraient demandé au gouvernement turc de les évacuer ailleurs.

“Surtout dans ce froid, il n’est pas possible de vivre ici”, Ahmet Tokgoz, un habitant d’Antakya dans la province de Hatay, a déclaré à AP. “Les gens se réchauffent autour des feux de camp, mais les feux de camp ne peuvent que vous réchauffer autant.”

“Si les gens ne sont pas morts d’être coincés sous les décombres, ils mourront de froid” Tokgoz ajouté.

En visite à Hatay mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que personne n’aurait pu être préparé à une catastrophe de cette ampleur, mais qu’Ankara “ne laissera aucun de nos citoyens sans soins.”

Plus de 110 000 sauveteurs travaillaient en Turquie, soutenus par plus de 5 500 véhicules, dont des bulldozers, des grues, des excavatrices et des tracteurs. Parmi eux se trouvaient des équipes du ministère russe des urgences, également déployées en Syrie.

Les troupes russes opérant dans les provinces syriennes d’Alep, de Lattaquié et de Hama ont sauvé 47 personnes des décombres, apporté une aide médicale à 225 autres et livré 38,5 tonnes d’aide humanitaire, a déclaré le général de division Oleg Yegorov aux journalistes.

L’Organisation mondiale de la santé a estimé que les tremblements de terre pourraient toucher jusqu’à 23 millions de personnes à long terme. La situation en Syrie est particulièrement désastreuse, après 12 ans de conflit armé et un blocus économique imposé par les États-Unis et leurs alliés. Des organisations caritatives et des organisations internationales ont demandé à plusieurs reprises à l’Occident de lever ou au moins de suspendre ses sanctions, afin de faciliter l’acheminement de l’aide.

“Nous espérons simplement que les considérations politiques seront écartées et nous laisserons faire notre travail”, El-Mostafa Benlamlih, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour la Syrie, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse.