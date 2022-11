Plus de 20 000 élèves d’Edmonton ont manqué l’école en raison de maladies mercredi

Plus des trois quarts des écoles publiques d’Edmonton ont atteint un taux d’absentéisme pour cause de maladie qui incite les services de santé de l’Alberta à enquêter sur une éclosion de maladie infectieuse.

Selon les données publiées en ligne, plus de 75% des 213 écoles de la division avaient plus de 10% de leurs élèves absents des cours pour cause de maladie mardi et mercredi de cette semaine.

Mercredi, plus de 20 000 élèves d’Edmonton étaient absents.

Le conseil scolaire a convoqué une réunion d’urgence mardi pour demander aux responsables provinciaux de la santé plus de clarté sur le nombre d’enfants qui doivent être malades avant que la province ne mette en place des mesures de santé supplémentaires.

“Nous n’envisageons pas un mandat de masque car nous continuons de croire que les décisions liées à la santé doivent être prises par le médecin hygiéniste en chef et les services de santé de l’Alberta”, a déclaré mercredi la présidente du conseil scolaire Trisha Estabrooks dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Lorsqu’une école atteint un taux d’absentéisme pour cause de maladie de 10 %, elle avise les services de santé de l’Alberta, qui enquêteront s’il y a une éclosion.

Bien qu’il ait déjà publié le nombre d’éclosions scolaires par zone, Alberta Health Services ne publierait pas les données cette semaine et a renvoyé les questions à Alberta Health.

Steve Buick, attaché de presse du ministre de la Santé Jason Copping, n’a pas répondu aux demandes de renseignements mercredi ou jeudi.

Le Dr James Talbot, professeur auxiliaire de santé publique à l’Université de l’Alberta, a déclaré que le nombre d’éclosions scolaires potentielles à Edmonton est bien supérieur à la normale par rapport à une saison de rhume ou de grippe pré-pandémique.

“C’est un chiffre que je n’avais jamais vu auparavant”, a déclaré Talbot, qui a été médecin hygiéniste en chef de l’Alberta de 2012 à 2015 et possède une connaissance approfondie du suivi par la province des éclosions scolaires.

La vague de maladies était prévisible, a déclaré Talbot. La plupart des bébés et des tout-petits n’ont pas été beaucoup exposés aux infections au cours de leur vie. Beaucoup de leurs frères et sœurs d’âge scolaire se sont éloignés et se sont masqués pendant la majeure partie des deux dernières années, réduisant leur exposition.

Maintenant que la plupart des mesures de santé publique ont été éliminées des écoles, Talbot a déclaré qu’il y avait une recrudescence du virus respiratoire syncytial (RSV), de la grippe, du rhume, des maladies gastro-intestinales et du COVID-19 qui fait le tour.

Le risque, a déclaré Talbot, est pour tout enfant suffisamment malade pour avoir besoin d’un lit dans une unité de soins intensifs pédiatriques. Rarement, ces infections rendront certains enfants gravement malades, menaçant l’accès aux soins intensifs pour les enfants qui suivent un traitement contre le cancer ou qui souffrent d’un accident traumatique, a-t-il déclaré.

“Si les hôpitaux doivent être épargnés par toute sorte de surtension, nous devrons mener cette bataille dans les écoles”, a déclaré Talbot.

Pour éviter les fermetures d’écoles ou un virus gratuit pour tous, les parents doivent vacciner leurs enfants contre le COVID-19 et la grippe, et garder leurs enfants à la maison lorsqu’ils sont malades, a déclaré Talbot. Les écoles doivent être plus strictes quant au renvoi des enfants symptomatiques à la maison, améliorer leur ventilation et imposer temporairement l’utilisation de masques pour surmonter cette vague, a-t-il déclaré.

“Ça va faire très mal cet hiver”

Le Dr Jia Hu, un médecin de la santé publique qui a été médecin hygiéniste de la zone de Calgary de 2018 à 2021, convient que le nombre d’écoles d’Edmonton présentant un absentéisme important pour cause de maladie est supérieur aux normes pré-pandémiques.

Il a déclaré que les taux de vaccination contre le COVID-19 pour les enfants en Alberta sont «épouvantables» et que les taux de rappel chez les adultes sont faibles, tout comme le nombre de vaccins contre la grippe l’année dernière. Se faire vacciner est l’une des meilleures choses que les familles puissent faire pour se protéger, a-t-il déclaré.

“Nous vivons juste un rebond des virus respiratoires et ça va faire très mal cet hiver.”

Hu a déclaré qu’il ne pensait pas que le public tolérerait à nouveau les mandats de masque.

Sarah Zamburek est travailleuse de la santé et a deux enfants dans les écoles publiques d’Edmonton. Elle et son mari ont essayé de jongler avec le travail avec des enfants qui ont fréquemment des symptômes de rhume et de grippe cet automne. (Soumis par Sarah Zamburek)

Certains parents sont déjà frustrés. Le fils cadet de Sarah Zamburek, en 1re année, a des symptômes de rhume intermittents depuis deux mois. Il a manqué au moins une semaine d’école. Son fils en 5e année a manqué une semaine à cause d’un virus respiratoire.

Zamburek, un travailleur de la santé, est frustré que la première ministre Danielle Smith ait déclaré qu’il n’y aurait plus de masquage dans les écoles. Elle a dit que c’est une étape simple qui pourrait être si utile pendant les épidémies.

“Je suis frustrée. Je suis sans espoir. J’ai l’impression de pousser un rocher vers le haut”, a-t-elle déclaré. “L’hiver n’est même pas à peine commencé et nous sommes déjà dans cet état.”

Estabrooks a déclaré qu’à la suite d’une récente décision d’un tribunal de l’Alberta, elle ne sait pas si les conseils scolaires sont autorisés à imposer leurs propres mandats de masque. Les divisions scolaires publiques et catholiques d’Edmonton encouragent mais n’exigent pas le port du masque à l’école.

Savannah Johannsen, attachée de presse par intérim de la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange, n’a pas répondu par oui ou par non à cette question, mais a déclaré que les surintendants peuvent prendre des “mesures opérationnelles” pour protéger la santé des élèves.

Les écoles maintiennent le cap

Certaines écoles à fort taux d’absentéisme ont déplacé les cérémonies du jour du Souvenir en ligne cette semaine, ainsi que d’autres événements, comme les entrevues parents-enseignants.

Cependant, les divisions scolaires contactées cette semaine ont déclaré qu’elles n’avaient pas l’intention de modifier leurs mesures de contrôle des infections sans l’avis des services de santé de l’Alberta ou du gouvernement provincial.

Les écoles publiques de Wolf Creek, basées à Ponoka, en font partie. Le surintendant Tim De Ruyck a déclaré qu’un tiers de ses 29 écoles avaient dépassé le taux d’absentéisme de 10%, ce qui est supérieur à une chute typique, a-t-il déclaré.

Trouver des remplaçants pour les enseignants malades a été un problème, a-t-il dit, avec 23 absences non comblées jusqu’à présent en novembre.

Aucun des conseils contactés n’a déclaré qu’il prévoyait de déplacer les cours en ligne pour le moment.