Plus de 2 millions de vélos Peloton rappelés : voici ce qu’il faut faire si vous en avez un

Vous avez un vélo d’appartement Peloton original ? Vous devriez remplacer sa tige de selle. Le peloton est rappelant plus de 2 millions de ses vélos d’exercice craignent que la tige de selle ne se brise de manière inattendue pendant l’utilisation, ce qui pourrait vous faire tomber ou vous blesser pendant l’entraînement.

Peloton et le Commission de la sécurité des produits de consommation a annoncé jeudi le rappel des modèles de vélos originaux vendus aux États-Unis depuis janvier 2018. Les vélos, qui commencent à 1 445 $, ont été vendus chez Peloton et Dick’s Sporting Goods dans des magasins du pays et en ligne, ainsi qu’en ligne sur Amazon.

La société a déclaré avoir reçu 35 rapports de tiges de selle cassées pendant l’utilisation, ainsi que 13 rapports de blessures, notamment un poignet fracturé, des lacérations et des ecchymoses dues à une chute du vélo.

Si vous avez un vélo d’origine, vous devez cesser de l’utiliser jusqu’à ce que vous puissiez obtenir une tige de selle de remplacement gratuite auprès de l’entreprise. Voici comment vérifier si votre vélo Peloton est inclus dans le rappel et obtenir une nouvelle tige de selle.

Comment vérifier si votre vélo fait partie du rappel

Le rappel concerne les modèles originaux de Peloton Bike portant le numéro de modèle PL01 vendus aux États-Unis entre janvier 2018 et mai 2023. Le numéro de modèle se trouve sur une étiquette située à l’intérieur de la fourche avant, près du volant.

Peloton a déclaré qu’un modèle de vélo original peut également être identifié par « son logo » P « rouge suivi du nom de marque » Peloton « de couleur blanche sur le cadre du vélo, et par son écran non pivotant ».

La société a déclaré qu’elle contactait les propriétaires concernés aux États-Unis par e-mail. Les personnes ayant des questions peuvent également appeler le service client de l’entreprise sans frais au 866-679-9129.

Le rappel n’inclut pas les modèles Bike Plus ou les modèles Bike originaux vendus en dehors des États-Unis.

Comment obtenir une tige de selle de remplacement

Peloton offre aux propriétaires de vélos aux États-Unis une tige de selle de remplacement gratuite qu’ils peuvent installer eux-mêmes. Vous pouvez en faire la demande en remplissant un formulaire de commande en ligne sur le site de Peloton.

La société a déclaré qu’un appel de service ne devrait pas être nécessaire pour remplacer la tige de selle et à la place partagé une vidéo qui vous guide à travers les étapes. Les instructions semblent relativement simples et l’installation de la nouvelle pièce ne devrait pas prendre plus de quelques minutes une fois que vous avez la tige de selle de remplacement.