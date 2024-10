Plus de 2 millions de personnes sont privées d’électricité alors que l’ouragan Milton frappe la Floride, provoquant des morts et des inondations

TAMPA, Floride — TAMPA, Floride (AP) — Ouragan Milton s’est abattue mercredi sur la Floride sous la forme d’une tempête de catégorie 3, semant la misère sur une côte toujours ravagée par Hélène, frappant les villes avec des vents de plus de 100 mph (160 km/h) après avoir produit un barrage de tornadesmais épargnant à Tampa un coup direct.

La tempête s’est dirigée vers le sud au cours des dernières heures et a touché terre à Siesta Key, près de Sarasota, à environ 112 kilomètres au sud de Tampa. La situation dans la région de Tampa était toujours une urgence majeure puisque Saint-Pétersbourg a enregistré plus de 41 centimètres de pluie, ce qui a incité le service météorologique national à avertir d’inondations soudaines dans cette région ainsi que dans d’autres parties de l’ouest et du centre de la Floride.

Le Tropicana Field, domicile des Rays de Tampa Bay à Saint-Pétersbourg, semblait gravement endommagé. Le tissu qui sert de toit au bâtiment en forme de dôme a été réduit en lambeaux. Il n’était pas précisé dans l’immédiat s’il y avait eu des dégâts à l’intérieur du stade. Plusieurs grues ont également été renversées lors de la tempête, ont indiqué les services météorologiques.

Les habitants de Saint-Pétersbourg ne pouvaient également plus obtenir d’eau de leurs robinets domestiques, car une rupture de conduite d’eau principale a conduit la ville à fermer le service.

Plus de 2 millions de foyers et d’entreprises étaient privés d’électricité en Floride, selon poweroutage.usqui suit les rapports des utilitaires. Le plus grand nombre de pannes s’est produit dans le comté de Hardee, ainsi que dans les comtés voisins de Sarasota et de Manatee.

Avant même que Milton n’atteigne terre, des tornades touchaient tout l’État. Le Spanish Lakes Country Club, près de Fort Pierce, sur la côte atlantique de la Floride, a été particulièrement touché, avec des maisons détruites et des résidents tués.

« Nous avons perdu des vies », a déclaré le shérif du comté de Sainte-Lucie, Keith Pearson. Actualités WPBFmême s’il n’a pas voulu dire combien de personnes ont été tuées.

Environ 125 maisons ont été détruites avant que l’ouragan ne touche les côtes, dont beaucoup étaient des maisons mobiles situées dans des communautés pour personnes âgées, a déclaré Kevin Guthrie, directeur de la Division de gestion des urgences de Floride.

Environ 90 minutes après avoir touché terre, Milton a été rétrogradé au rang de tempête de catégorie 2. Tôt jeudi, l’ouragan était une tempête de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus d’environ 90 mph (145 km/h) alors qu’il se déplaçait à environ 40 miles (65 kilomètres) au sud-sud-ouest d’Orlando.

De fortes pluies étaient également susceptibles de provoquer des inondations à l’intérieur des terres, le long des rivières et des lacs, alors que Milton traversait la péninsule de Floride sous la forme d’un ouragan, pour finalement émerger dans l’océan Atlantique jeudi. On s’attend à ce que cela ait un impact sur la région très peuplée d’Orlando.

La tempête a frappé une région toujours sous le choc deux semaines après Ouragan Hélène a inondé des rues et des maisons dans l’ouest de la Floride et fait au moins 230 morts dans tout le sud. Dans de nombreux endroits le long de la côte, les municipalités se sont précipitées pour collecter et éliminer les débris avant que les vents et les ondes de tempête de Milton ne puissent les projeter et aggraver les dégâts.

Les autorités avaient lancé de terribles avertissements les incitant à fuir sous peine de sombrer dans la survie.

« Ça y est, les amis », a déclaré Cathie Perkins, directrice de la gestion des urgences dans le comté de Pinellas, situé sur la péninsule qui forme Tampa Bay. « Ceux d’entre vous qui ont reçu des coups lors de l’ouragan Hélène, cela va être un coup de grâce. Vous devez sortir, et vous devez sortir maintenant.

En fin d’après-midi, certains responsables ont déclaré que le temps de tels efforts était révolu, suggérant que les personnes restées sur place se retranchaient plutôt. Dans la soirée, certains comtés ont annoncé avoir suspendu les services d’urgence.

Jackie Curnick a déclaré qu’elle avait du mal à prendre la décision de rester chez elle à Sarasota, juste au nord de l’endroit où la tempête a touché terre. Mais avec un fils de 2 ans et une petite fille attendus le 29 octobre, Curnick et son mari pensaient que c’était pour le mieux.

Curnick a déclaré qu’ils avaient commencé à faire leurs valises lundi pour évacuer, mais qu’ils n’avaient trouvé aucune chambre d’hôtel disponible et que les quelques-unes qu’ils avaient trouvées étaient trop chères.

Elle a dit qu’il y avait trop de questions sans réponse s’ils montaient dans la voiture et partaient : où dormir, s’ils seraient capables de faire le plein d’essence et s’ils pourraient même trouver un itinéraire sûr pour quitter l’État.

« Le fait est qu’il est très difficile d’évacuer dans une péninsule », a-t-elle déclaré. « Dans la plupart des autres États, vous pouvez aller dans n’importe quelle direction pour sortir. En Floride, il n’y a qu’un nombre limité de routes qui mènent au nord ou au sud. »

Lors d’une conférence de presse à Tallahassee, le gouverneur Ron DeSantis a décrit le déploiement d’un large éventail de ressources, notamment 9 000 membres de la Garde nationale de Floride et d’autres États ; plus de 50 000 travailleurs des services publics venant d’aussi loin que la Californie ; et des voitures de patrouille routière équipées de sirènes pour escorter les camions-citernes d’essence afin de faire le plein afin que les gens puissent remplir leurs réservoirs avant d’évacuer.

« Malheureusement, il y aura des morts. Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de contourner ce problème », a déclaré DeSantis.

De fortes pluies et des tornades ont frappé certaines parties du sud de la Floride à partir de mercredi matin, les conditions se détériorant tout au long de la journée. De 6 à 12 pouces (15 à 31 centimètres) de pluie, avec jusqu’à 18 pouces (46 centimètres) à certains endroits, étaient attendus à l’intérieur des terres, entraînant un risque de inondations catastrophiques.

Une tornade s’est abattue mercredi matin dans les Everglades, peu peuplées, et traversé l’Interstate 75. Une autre tornade apparente s’est abattue sur Fort Myers, cassant des branches d’arbres et déchirant la canopée d’une station-service en lambeaux.

Les autorités ont émis des ordres d’évacuation obligatoires dans 15 comtés de Floride, comptant une population totale d’environ 7,2 millions d’habitants. Les responsables ont averti que quiconque reste sur place doit se débrouiller seul, car les premiers intervenants ne sont pas censés risquer leur vie pour tenter des secours au plus fort de la tempête.

Le maire de Saint-Pétersbourg, Ken Welch, a déclaré aux habitants qu’il fallait s’attendre à de longues coupures de courant et à un éventuel arrêt du réseau d’égouts.

À Charlotte Harbor, à environ 160 kilomètres au sud de Tampa, les nuages ​​tourbillonnaient et les vents soufflaient en rafales alors que Josh Parks remplissait sa berline Kia de vêtements et d’autres effets personnels. Il y a deux semaines, la crue d’Hélène a apporté environ 1,5 mètre d’eau dans le quartier, et ses rues restent remplies de meubles gorgés d’eau, de cloisons sèches arrachées et d’autres débris.

Parks, un technicien automobile, prévoyait de fuir vers la maison de sa fille à l’intérieur des terres et a déclaré que son colocataire était déjà parti.

«Je lui ai dit de faire mes valises comme si vous ne reveniez pas», a-t-il déclaré.

En début d’après-midi, les compagnies aériennes avaient annulé environ 1 900 vols. SeaWorld a été fermé toute la journée de mercredi, et Walt Disney World et Universal Orlando fermé l’après-midi.

Plus de 60 % des stations-service de Tampa et de Saint-Pétersbourg étaient en panne d’essence mercredi après-midi, selon GasBuddy. DeSantis a déclaré que l’approvisionnement global de l’État était bon et que des agents de patrouille routière escortaient des camions-citernes pour reconstituer l’approvisionnement.

À Gulfport, dans la région de Tampa Bay, Christian Burke et sa mère sont restés dans leur maison en béton de trois étages surplombant la baie. Burke a déclaré que son père avait conçu cette maison avec une catégorie 5 en tête – et maintenant ils vont la tester.

Alors qu’un véhicule de police qui passait encourageait à évacuer, Burke a reconnu que rester n’était pas une bonne idée et a déclaré qu’il « ne rit pas du tout de cette tempête ».

Les journalistes d’Associated Press Holly Ramer du New Hampshire ont contribué à ce rapport ; Joseph Frederick à West Bradenton, Floride ; Curt Anderson à Tampa ; Freida Frisaro à Fort Lauderdale ; Brenden Farrington à Tallahassee ; Michael Goldberg à Minneapolis ; Patrick Whittle à Portland, Maine ; Jeff Martin à Atlanta et Christopher L. Keller à Albuquerque, Nouveau-Mexique.