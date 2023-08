Plus de 2 millions de personnes aux États-Unis souffrent d’une maladie inflammatoire de l’intestin

L’IBD survient le plus dans le nord-est et le moins dans l’ouest des États-Unis

La prévalence globale des MICI a augmenté progressivement de 2011 à 2020.

Historiquement, les MICI étaient légèrement plus fréquentes chez les hommes. Mais les nouvelles données suggèrent qu’il est légèrement plus fréquent chez les femmes et les garçons.

Les Blancs ont un taux de MII sept fois plus élevé que les Noirs américains, six fois plus élevé que les Hispaniques et 21 fois plus élevé que les Américains d’origine asiatique.

Les raisons de ces disparités ethniques sont « complexes et multifactorielles, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes spécifiques qui sous-tendent ces disparités », a déclaré Hurtado-Lorenzo.

Les facteurs qui pourraient ajouter à cette disparité comprennent les facteurs génétiques et environnementaux, les facteurs socio-économiques, les disparités en matière de soins de santé, les différences dans la sensibilisation et la déclaration des maladies, ou le sous-diagnostic.

La MII est moins fréquente chez les enfants bénéficiant d’une assurance Medicaid, « ce qui souligne la nécessité d’une enquête plus approfondie sur l’influence des déterminants sociaux de la santé sur les soins de la MII », a déclaré Hurtado-Lorenzo.

Ashwin Ananthakrishnan, MD, MPH, gastro-entérologue au Massachusetts General Hospital et à la Harvard Medical School de Boston, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que les auteurs méritent des éloges pour cette « étude ambitieuse et importante ».