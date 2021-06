Plus de 2 milliards de livres sterling ont anéanti la valeur des agences de voyages et des compagnies aériennes britanniques après que la mise à jour de la liste de voyages ait anéanti les espoirs de vacances

PLUS de 2 milliards de livres sterling ont été effacés de la valeur des sociétés de voyages et de compagnies aériennes cotées au Royaume-Uni après que la mise à jour de la liste de voyages ait anéanti les espoirs de vacances à l’étranger.

EasyJet, le propriétaire de British Airways IAG, Ryanair, TUI, Wizz Air et le motoriste Rolls-Royce ont tous subi de lourdes chutes alors que la nouvelle se répandait qu’aucun autre pays ne serait ajouté à la liste verte du gouvernement.

La décision a été confirmée une fois la bourse fermée, mais les rumeurs ont suffi à réduire de plusieurs centaines de millions la valeur des compagnies aériennes.

Des milliers de Britanniques ont vu leurs projets de voyage envoyés en fumée par le gouvernement conseillant aux Britanniques de ne pas se rendre au Portugal et obligeant les passagers de retour à s’isoler à partir de 4 heures du matin mardi.

Le pays a été relégué aujourd’hui sur la liste orange de la Grande-Bretagne après que les ministres ont sonné l’alarme au sujet d’une nouvelle « mutation népalaise » inquiétante de la variante indienne détectée dans le hotspot des vacances.

Pendant ce temps, aucun pays n’est ajouté à la liste verte dans un autre coup de poing pour les Britanniques à la recherche d’une escapade post-pandémique, ce qui signifie que la liste des destinations potentielles est limitée à une poignée d’endroits comme Gibraltar et les îles Falkland.

Sept pays ont également été inscrits sur la liste rouge où les voyages sont interdits à tous sauf aux Britanniques de retour.

Les derniers changements ont bouleversé les projets des vacanciers, mais ont également ravagé davantage le secteur du tourisme.

Il a été l’un des plus durement touchés depuis le début de la pandémie et a vu des entreprises solliciter des investisseurs pour des fonds et emprunter massivement via des programmes soutenus par le gouvernement.

Beaucoup avaient espéré que la réouverture des points chauds de vacances pourrait voir une amélioration de la fortune des entreprises, mais les dernières directives de jeudi ont étouffé ces espoirs.

IAG a vu ses actions fermer de 5,4%, effaçant près de 550 millions de livres sterling de sa valeur.

Les actions de Ryanair ont chuté de 4,5%, essuyant 750 millions de livres sterling à la société, tandis qu’EasyJet a chuté de 215 millions de livres sterling et a coulé de 5,1%.

Les actions de Wizz Air ont chuté de 3,8% ou 234 millions de livres sterling, les actions de TUI ont chuté de 4,5% ou 203 millions de livres sterling et Rolls-Royce a perdu 2,3% de sa valeur ou 218 millions de livres sterling.

Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré: « Les grands espoirs qu’un ciel plus radieux était en vue pour les compagnies aériennes ont été ramenés sur terre avec une bosse après que le gouvernement britannique a instauré des contrôles encore plus stricts sur les principaux itinéraires de vacances.

« La prudence est le mot d’ordre du gouvernement britannique, mais c’est un coup dur porté à l’industrie du voyage.

« Alors que les avions restent au sol, la consommation de liquidités va probablement s’intensifier et ronger les coussins financiers que les compagnies aériennes ont constitués grâce à la restructuration de la dette et aux émissions de droits.

« La situation est également considérée comme un frein à la fortune de Rolls Royce, le constructeur de moteurs d’avions et fournisseur de maintenance pour jets, alors que la reprise de ses activités commerciales recule un peu plus à l’horizon.

« Il y a encore une lueur d’espoir que le déploiement rapide de la vaccination fera place à une reprise des fortunes à la fin de l’été, mais l’industrie du voyage va maintenant devoir jouer un jeu encore plus grand de rattrapage. »