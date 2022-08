Plus de 2 milliards de dollars annoncés pour les routes, les ponts et les pistes cyclables à travers les États-Unis

Les responsables américains des transports ont annoncé jeudi 2,2 milliards de dollars pour des projets d’infrastructure locale, ouvrant la voie à de nouveaux ponts, routes, pistes cyclables, voies ferrées et ports dans des dizaines de communautés à travers le pays.

Les subventions concurrentielles représentent plus du double du montant accordé l’année précédente dans le cadre du même programme. L’afflux provient d’une loi sur les infrastructures de 1 billion de dollars soutenue par le président Joe Biden, qui a fourni 7,5 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans pour les subventions.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré que les projets aideraient à moderniser les systèmes de transport américains en rendant les communautés « plus sûres, plus abordables, plus accessibles et plus durables ».

Buttigieg s’est rendu en Arizona pour mettre en évidence des projets à Phoenix et Tucson, chacun recevant le maximum de 25 millions de dollars. À Phoenix, l’argent aidera à construire un nouveau pont pour vélos et piétons reliant les rives nord et sud du réseau de sentiers du Rio Salado.

À Tucson, l’argent permettra de réaménager une rue importante et de remplacer un pont pour véhicules des années 1960 qui est en mauvais état. Il ajoutera également un pont séparé pour les vélos et les piétons dans le cadre de ce que le maire Regina Romero a appelé “un investissement transformateur dans l’infrastructure de Tucson”.

Alors que le projet Tucson élargira les voies numérotées pour les automobilistes, certains projets ailleurs les réduiront. Par exemple, une subvention de 17 millions de dollars aidera à réduire une route à cinq voies à trois voies dans la banlieue de Chicago, à Munster, dans l’Indiana, dans le but de réduire les accidents de la route. L’argent servira également à financer un sentier polyvalent de 10 pieds de large le long de la rue et à planter plus de 250 arbres.

D’autres projets récemment annoncés dans le cadre du programme Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity prévoient également un financement pour les pistes cyclables et piétonnes.

Le Texas et le Kansas reçoivent chacun environ 25 millions de dollars pour des sentiers de randonnée et des pistes cyclables. Huntsville, en Alabama, reçoit 20 millions de dollars pour améliorer un corridor piétonnier reliant le centre-ville aux quartiers isolés. 20 millions de dollars supplémentaires aident à financer un nouveau pont pour vélos et piétons sur la rivière Potomac entre Arlington, Virginie, et Washington, DC

Au total, 166 projets à travers le pays reçoivent une tranche des 2,2 milliards de dollars. Le financement marque une augmentation significative par rapport aux 983 millions de dollars répartis entre 90 projets en 2021. L’allocation est la plus importante datant de 2009 pour un programme qui a subi de multiples changements de nom et d’accent au cours des administrations présidentielles de Barack Obama et de Donald Trump.

Bien qu’encore substantiel, le financement n’a pas tout à fait le pouvoir d’achat prévu lorsque la législation sur les infrastructures a été adoptée par le Congrès l’année dernière. En effet, l’inflation a fait grimper le coût des principaux matériaux de construction des transports, tels que les plaques d’acier pour les ponts et l’asphalte pour le pavage des routes.

Les projets de cette année vont d’une nouvelle digue et d’améliorations portuaires à Sitka, en Alaska, à la construction d’une promenade à quatre voies dans les îles Vierges.

Entre autres projets, le New Jersey reçoit 20 millions de dollars pour surélever une route qui sert de voie d’évacuation principale pour Atlantic City et son industrie des casinos. En Louisiane, 20 millions de dollars iront à la conception et à la construction de deux gares le long d’un itinéraire prévu entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Le comté de Whatcom, dans l’État de Washington, recevra 25 millions de dollars pour remplacer un ferry vieux de 60 ans desservant l’île rurale de Lummi par un modèle hybride électrique.

David A. Lieb, Associated Press