Plus de 2 400 morts dans les tremblements de terre en Afghanistan, disent les talibans, alors que les décès augmentent

Plus de 2.400 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre en Afghanistan, a annoncé dimanche l’administration talibane, dans les secousses les plus meurtrières qui aient secoué ce pays montagneux sujet aux séismes depuis des années.

Les séismes de samedi dans l’ouest du pays ont frappé à 35 km au nord-ouest de la ville d’Herat, avec une magnitude de 6,3, a indiqué l’US Geological Survey (USGS).

Ils comptent parmi les séismes les plus meurtriers au monde cette année, après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie qui ont tué environ 50 000 personnes en février.

Janan Sayeeq, porte-parole du ministère des Catastrophes, a déclaré dans un message à Reuters que le bilan s’était alourdi à 2.445 morts, mais il a révisé à la baisse le nombre de blessés à « plus de 2.000 ». Plus tôt, il avait indiqué que 9.240 personnes avaient été blessées.

Sayeeq a également déclaré que 1 320 maisons avaient été endommagées ou détruites. Le nombre de décès a grimpé par rapport aux 500 signalés plus tôt dimanche par le Croissant-Rouge.

Dix équipes de secours étaient présentes dans la zone frontalière avec l’Iran, a déclaré Sayeeq lors d’une conférence de presse.

Plus de 200 morts ont été transportés vers divers hôpitaux, a déclaré un responsable du département de santé d’Herat, qui s’est identifié comme étant le Dr Danish, ajoutant que la plupart d’entre eux étaient des femmes et des enfants.

Les corps ont été « emportés vers plusieurs endroits – bases militaires, hôpitaux », a indiqué M. Danish.

Des lits ont été installés à l’extérieur du principal hôpital d’Herat pour accueillir un flot de victimes, ont montré des photos diffusées sur les réseaux sociaux.

De la nourriture, de l’eau potable, des médicaments, des vêtements et des tentes étaient nécessaires de toute urgence pour les secours et les secours, a déclaré Suhail Shaheen, chef du bureau politique des talibans au Qatar, dans un message aux médias.

Les minarets médiévaux d’Herat ont subi quelques dégâts, comme le montrent des photographies diffusées sur les réseaux sociaux, avec des fissures visibles et des tuiles tombées.

Entouré de montagnes, l’Afghanistan a une histoire de forts tremblements de terre, dont beaucoup se produisent dans la région accidentée de l’Hindu Kush, à la frontière du Pakistan.

Le nombre de morts augmente souvent lorsque les informations arrivent de régions plus reculées d’un pays où des décennies de guerre ont laissé les infrastructures en ruine et les opérations de secours et de sauvetage difficiles à organiser.

Le système de santé afghan, qui dépend presque entièrement de l’aide étrangère, a été confronté à des coupes budgétaires paralysantes au cours des deux années qui ont suivi la prise du pouvoir par les talibans et une grande partie de l’aide internationale, qui constituait l’épine dorsale de l’économie, a été interrompue.

Les diplomates et les responsables humanitaires affirment que les inquiétudes suscitées par les restrictions imposées par les talibans sur les femmes et les crises humanitaires mondiales concurrentes poussent les donateurs à retirer leur soutien financier. Le gouvernement islamiste a ordonné à la plupart des travailleuses humanitaires afghanes de ne pas travailler, avec toutefois des exemptions dans les domaines de la santé et de l’éducation.

En août, un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu’il allait probablement mettre fin à son soutien financier à 25 hôpitaux afghans en raison de contraintes financières. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’hôpital d’Herat figurait sur cette liste.

Les tremblements de terre ont déclenché la panique à Herat, a déclaré Naseema, un habitant.

« Les gens ont quitté leurs maisons, nous sommes tous dans la rue », a-t-elle écrit samedi dans un message texte à Reuters, ajoutant que la ville ressentait des répliques.

Il existe au total 202 établissements de santé publics dans la province d’Herat, dont l’un est le principal hôpital régional où 500 blessés ont été soignés, a indiqué dimanche l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport.

La grande majorité des établissements sont des centres de santé de base de petite taille et des problèmes logistiques entravent les opérations, en particulier dans les zones reculées, a indiqué l’OMS.

« Bien que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, les victimes dans ces zones n’ont pas encore été entièrement identifiées », a-t-il ajouté.

